Wolfsburger will Wallbox abnehmen lassen, aber keiner will’s tun

Wolfsburg

Sie läuft noch nicht wirklich geschmeidig, die E-Mobilitäts-Offensive von Volkswagen und Stadt. Uwe Müller aus dem Schwalbenweg erlebt das gerade hautnah: Der Besitzer von gleich zwei Elektroautos hat sich eine – staatlich geförderte – Wallbox gekauft und angeschlossen. Fand aber keine Wolfsburger Elektro-Firma, die sie offiziell abnehmen wollte. „Kein Einzelfall“, sagt Burkhard Selent, Obermeister der Elektro-Innung in Wolfsburg.

Uwe Müller ist bei Volkswagen in der Qualitätssicherung beschäftigt und Fan der neuen Technologie. Er fährt einen Audi e-tron und einen e-Golf. Mit Hilfe staatlicher Förderung hat er sich jetzt eine Wallbox – eine Ladegerät fürs Eigenheim – gekauft, um künftig seine beiden Stromer auch zuhause aufladen zu können. Genauer: die Wallbox von VW-Tochter Elli. So sei man unabhängiger von öffentlichen Ladestationen.

Wallboxen müssen von einem Fachbetrieb offiziell abgenommen werden

Er hat die Wallbox selbst zuhause installiert – doch das reicht nicht: „Sie muss von einem Elektrobetrieb offiziell abgenommen werden“, sagt er. Das heißt: Elektro-Profis müssen prüfen, ob die Wallbox ordnungsgemäß und sicher installiert wurde und in Betrieb gehen kann. Eigentlich ein Selbstläufer, dachte Müller – und täuschte sich gewaltig.

Diese Wallboxen werden bezuschusst Gefördert werden der Kauf und die Installation von Wallboxen mit 11 kW, die ausschließlich privat genutzt werden und nicht öffentlich zugänglich sind. Ferner müssen diese Wallboxen komplett mit Ökostrom betrieben werden und über eine digitale, bidirektionale Kommunikationsschnittstelle verfügen, die in letzter Konsequenz die Steuerung der Ladestation durch den jeweiligen Netzbetreiber zulässt. Kauf und Montagebeauftragung dürfen erst nach Antragsbewilligung erfolgen. Nicht gefördert werden Kauf und Installation von einfachen Wallboxen ohne Schnittstelle oder mit einer anderen Leistung als 11kW oder mobile Geräte sowie Installationen an Ferienhäusern, -wohnungen oder an noch nicht bezogenen Neubauten. Weitere Informationen auf www.kfw.de unter dem Stichwort 440. Dort ist auch eine Liste aller förderfähigen Wallboxen hinterlegt.

Denn: Er habe bei fünf Wolfsburger Elektro-Betrieben wegen der Abnahme angerufen – „aber ich habe niemanden gefunden, der die Abnahme durchführen wollte“. Seine Vermutung: Die Firmen würden lieber das Paket Wallbox plus Abnahme verkaufen als nur für die Abnahme eines fremden Gerätes rausfahren. Fassungslos habe er einen Elektro-Betrieb in Gifhorn angerufen – „der kam sofort raus.“

Für Innungs-Obermeister Burkhard Selent geht es um Gewährleistungsfragen

Sein ernüchterndes Fazit: „Wir in Wolfsburg wollen dank Stadt und VW eine Hochburg der Elektromobilität werden, aber kein einheimischer Betrieb kommt raus – das geht gar nicht.“ Ganz so schlecht möchte Burkhard Selent, Obermeister der Elektro-Innung in Wolfsburg, seine Kollegen nicht aussehen lassen: „Das Abnehmen einer Wallbox ist nicht so einfach, wie viele sich das vorstellen“, betont er. Man brauche dafür spezielle Kenntnisse aus dem Bereich Elektroinstallation und entsprechende Prüfmittel die Abnahme einer Wallbox. Es gehe schließlich auch um Gewährleistungsfragen.

Burkhard Selent macht es am Beispiel der Elli-Box von Volkswagen deutlich: „In 2019 gab es auf Wunsch der Konzerntochter Elli Lehrgänge für E-Mobilität zu belegen. Die meisten Betriebe haben an diesen Lehrgängen teilgenommen. Daran sieht man, dass die Abnahme einer Wallbox entsprechendes Wissen voraussetzt.“ Kleines Beispiel: Bei einer Wallbox hantiere man nicht mit 12 Volt, wie bei einem normalen Auto, sondern mit 400 Volt. Zudem müssten alle Wallboxen beim zuständigen Stromversorger angemeldet sein – und in diesem Falle hätten die Firmen die Anmeldung „nicht selbst vorgenommen“.

Firmen brauchen spezielle Kenntnisse und freie Termine

Sein Fazit: „Ich gehe davon aus, dass meine Kollegen gute Gründe hatten, die Abnahme nicht durchzuführen.“ Uwe Müller überzeugt das nicht: Er wünscht sich, dass Wolfsburger ihre Wallbox auch von Wolfsburger Unternehmen abgenommen bekommen, auch wenn die Besitzer sie eigenhändig installiert haben.

Von Carsten Bischof