Wolfsburger wegen Vergewaltigung angeklagt

Wolfsburg

Ein Wolfsburger steht wegen Vergewaltigung und Körperverletzung vor dem Landgericht Braunschweig. In dem Prozess, der am 11. November beginnt, geht es um mehrere Taten. Laut Anklage soll der 41-Jährige am 18. Oktober 2019 an seiner damaligen Partnerin gegen ihren Willen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Am nächsten Morgen habe er sie festhalten und ihr Schmerzen am Oberarm zugefügt. Später soll der Angeklagte der Frau ins Gesicht gespuckt haben.

Außerdem geht es um einen Vorfall am 2. Februar 2020: Bei einem Streit soll der Mann seine Partnerin am Hals gewürgt haben. Dann habe die Frau sich vom Angeklagten losgerissen und sei mit dem Hinterkopf auf dem Fußboden gefallen. Deswegen sei Geschädigte wegen des Verdachts einer Gehirnerschütterung für einen Tag stationär im Krankenhaus aufgenommen worden. Die Verhandlung soll am 16. November fortgesetzt werden, das Urteil wird am 18. November erwartet.

Von der Redaktion