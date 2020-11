Wolfsburger stoppt mit: Gelbphase am St. Annen-Knoten ist viel zu kurz

Stadtmitte

Ist die Gelbphase der Ampel am Berliner Ring in Richtung Heinrich-Nordhoff-Straße zu kurz? „Ja“, sagt Niels Heitmann, der dort geblitzt wurde. „Nein“, sagt die Stadt Wolfsburg. Denn: Die Ampelphasen seien automatisiert. Was sagt der ADAC? Bei „gelb“ halten statt fahren!

Zur Vorgeschichte: Niels Heitmann fahrt nach eigener Aussage „seit zehn Jahren“ vom Berliner Ring aus nach links in die Heinrich-Nordhoff-Straße, um ins VW-Werk zu kommen. „Ich bin noch nie geblitzt worden und musste auch noch nie Bußgeld zahlen.“ Bis jetzt: Seit einiger Zeit steht die neue Blitzeranlage am St. Annen-Knoten. Die blitzt nicht nur Raser, sondern auch Leute, die bei „gelb“ noch über die Ampel huschen. So wie Niels Heitmann.

Gelbphase dauert laut Smartphone keine drei Sekunden

„Ich habe mich richtig erschrocken“, berichtet er der WAZ. „Die Gelbphase ist neuerdings extrem kurz.“ Er wollte es genau wissen und stoppte die Gelbphase der Linksabbieger mit dem Smartphone: „keine drei Sekunden“. Hintergrund: Gilt Tempo 50, muss eine Gelbphase laut den aktuellen Vorschriften mindestens drei Sekunden betragen. Niels Heitmann und die WAZ trafen sich am Mittwoch vor Ort und wiederholten den Test mit zwei Smartphones. Ergebnis: Die Gelbphase dauert handgestoppt etwas mehr als 2,8 Sekunden – aber nie drei Sekunden.

Felix Kaufmann, Verkehrsexperte des ADAC Niedersachen/ Sachsen-Anhalt, bezweifelt das Ergebnis: „Eine händische Messung ist nie auf die Hundertstel Sekunde genau“, gibt er zu bedenken. Auch Elke Wichmann, Sprecherin der Stadt Wolfsburg, betont: „Im Signalplan sind für die Gelbphasen drei Sekunden hinterlegt. Würde eine Signalzeit unterschritten werden, würde die Signalsicherung die Anlage unverzüglich abschalten.“ Sämtliche Signalzeiten würden im Steuergerät mittels eines zweiten Prozessors überwacht. Fazit von Kaufmann und Wichmann: Der Blitzer funktioniert einwandfrei, die Messung per Hand ist ungenau.

Gelbe Ampel bedeutet stoppen statt rüberhuschen

Beide weisen auf eine weitere Tatsache hin: „Das Gelblicht ordnet bereits an, dass vor der Kreuzung auf das nächste Zeichen zu warten ist.“ Kaufmann wird deutlicher: Paragraph 37 der Straßenverkehrsordnung sage eindeutig „Stopp an der Haltelinie und nicht noch schnell bei Gelb über die Ampel!“ Denn: Gerade wenn Leute noch fix bei gelb über die Ampel huschen, passieren oft gefährliche Unfälle: „Dann stoßen die Fahrzeuge seitlich zusammen, rammen Fahrer- oder Beifahrertür.“ Das könne zu üblen Verletzungen führen.

Deshalb sein Rat an Niels Heitmann: Verkehrsverstoß zugeben, zahlen und künftig schon bei „gelb“ halten. So gefährde er weder sich noch andere und schone seinen Geldbeutel.

