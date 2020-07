Wolfsburg/Velpke

Udo Vier ist ein echter Wolfsburger. 1942 in der Stadt des KdF-Wagens geboren, wuchs er auf dem Steimker Berg auf. Dort hat er als Kind und Jugendlicher viel erlebt. Einiges davon hat er vor vier Jahren in seinem kleinen Buch „Geschichten eines Jungen aus der KdF-Stadt“ aufgeschrieben. Das hat der 77-Jährige nun um weitere Anekdoten und Erlebnisse ergänzt. Herausgekommen sind 90 spannende Seiten mit vielen Fotos – die nicht nur waschechte Wolfsburger interessieren dürften...

Vor eineinhalb Jahren machte sich Udo Vier ans Werk und schrieb seine ganz persönlichen Geschichten auf, die er als Jugendlicher bis zum 17. Lebensjahr auf dem Steimker Berg erlebt hat. „Ich weiß noch alles, habe nichts vergessen“, sagt er stolz. Unvergessen ist sein „Job“ in der Kegelbahn der „ Kellerklause“: „Ich habe dort die Kegel aufgestellt.“

Feiern mit Stars wie Max Greger

Das war der weniger spannende Teil seiner Arbeit. Viel spannender war es, wenn Stars wie Musiker Max Greger oder die Sänger Peter Kraus und Gus Backus nach ihren Auftritten in der Stadthalle kamen – und tüchtig feierten. „Ich saß mit am Tisch und feierte mit“, erinnert sich Udo Vier schmunzelnd.

Das sind Erlebnisse, die sich mit nichts bezahlen lassen. Sein Lohn fürs Kegel-Aufstellen war übrigens karg: eine Frikadelle und eine Cola. Noch ein anderes Erlebnis ist Vier in Erinnerung geblieben. Es gab einen dicken Wolfsburger, der sich eine goldene Nase mit Schrott verdient hatte. Der war so überheblich und arrogant, dass er sich „seine Zigarren mit einem 100-Mark-Schein anzündete“, so Vier.

Peinlicher Auftritt in der Kellerklause

Er nennt den Mann „Millionär“. Auch der war Gast in der Kellerklause. „Als dort eine Hochzeit stattfand, riss er einfach die Tischdecke vom Tisch“, sagt Udo Vier. Der Bräutigam war außer sich. Um ihn zu beruhigen, legte der Dicke jede Menge Geldscheine auf den Tisch. Seine Worte dazu, hat Vier bis heute nicht vergessen: „Er sagte: Damit Du Dir mal was gönnen kannst.“ Dieser peinliche Auftritt soll dem „Millionär“ einen wichtigen Auftrag bei einem großen Unternehmen gekostet haben.

Udo Vier und seine Jugend-Erinnerungen – in Bildern:

In seiner Jugend hatte Udo Vier einen deutsch-amerikanischen Freund, der damals ein Praktikum bei VW machte: Charlie. Charlie hatte einen Plattenspieler, die damals selten waren. Damit zogen die beiden Freunde ins Freibad, spielten Musik von Elvis Presley und Fats Domino. „Da war richtig Party“, erinnert sich der VW-Rentner. Solche Musik kannte Wolfsburg noch nicht – die zwei Jungs waren die Stars.

Im gestreiften Badeanzug beim Faschingsmarkt

Das waren sie auch beim Faschingsmarkt in der Stadthalle – wegen ihrer schrillen Verkleidung. „Wir trugen gestreifte Herren-Badeanzüge, die uns Charlies Mutter aus Amerika geschickt hatte“, verrät der Wolfsburger, der mittlerweile in Velpke wohnt.

Es gibt noch viel mehr schöne Anekdoten in dem Buch, 100 Exemplare hat Vier erst einmal drucken lassen, Preis: 16,50 Euro. Wer eins haben möchte, sollte sich bei ihm unter Tel. 05364/896108 melden.

Von Sylvia Telge