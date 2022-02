Am Mittwoch hat das Jugendschöffengericht einen 21-jährigen Wolfsburger verurteilt, der als Gehilfe an einem größeren Drogenschmuggel über die holländische Grenze beteiligt war. Mehr als 10 Kilogramm Cannabis hatten die vier Männer in Kartons im Kofferraum dabei, als sie auf frischer Tat ertappt wurden.