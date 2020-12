In Uetze (Region Hannover) ist am Sonntag ein Trennungsstreit eskaliert. Ein bewaffneter 41-Jähriger soll gewaltsam in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingedrungen sein. Als deren Schwester zu Hilfe kam, schoss der Verdächtige auf sie und verletzte die Frau am Kopf. Der Mann wurde jetzt von der Polizei gefasst.