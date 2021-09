Der 52-Jährige war am Dienstag im Feierabendverkehr auf der Heinrich-Nordhoff-Straße in einem Lupo unterwegs und qualmte Marihuana. Der typische Geruch drang durchs geöffnete Fenster und ein Zeuge bekam das mit. Die Polizei stoppte den Mann dann später.

Wolfsburger raucht Joint am Steuer seines Autos – Zeuge ruft Polizei

Wolfsburger raucht Joint am Steuer seines Autos – Zeuge ruft Polizei

Kostenlos bis 13:18 Uhr Wolfsburger raucht Joint am Steuer seines Autos – Zeuge ruft Polizei