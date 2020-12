Wolfsburg

Kräftig packten zwölf fleißige Helferinnen und Helfer in den Räumen der Bäckerei Cadera in der Borsigstraße an, um 450 Adventspäckchen für verschiedene Wolfsburger Familien zu packen. „Wir werden die Pakete an die Familien verteilen, die bei uns in der Beratung sind“, erzählten Danica Kahla-Lenk und Frank Breust vom evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen. Yesim Ünlü und Christian Matzedda von der IG Metall betonten: „Wir unterstützen traditionell solche Aktionen. Es ist ein Muss, dass wir heute mit dabei sind.“ Hilfe kam auch vom Lions Club Wolfsburg-Vorsfelde und von den Wolfsburger Rotariern.

Wie am Schnürchen klappte die Zusammenarbeit bei den Unterstützern an den Tischen: Es wurden unter anderem Keks-Teig in die Kartons gelegt, Teelichter, Tannenbäume zum Selberbasteln, Weihnachtsmänner und Anschreiben mit einer Weihnachtsgeschichte hinzugefügt. „Es ging viel schneller als gedacht. Alles war gut vom Cadera-Team vorbereitet“, lobte Kirchensozialarbeiterin Kahla-Lenk den engagierten Einsatz der zahlreichen Mithelfer.

„Dieser Einsatz ist einfach toll. Es ist ein gemeinsames Engagement quer durch unsere Gesellschaft“, so Superintendent Christian Berndt zufrieden. Mit dabei auch Mitglieder von den VfL-Ultras. „Alles hat problemlos geklappt. Wir als VfL-Fans helfen selbstverständlich gern mit“, sagte Tom Behrens. „Hausherr“ Hendrik Wolf-Doettinchem von Cadera war begeistert: „Super, dass alle zu diesem Erfolg mit dazu beitragen haben. Dadurch kommt ein bisschen Freude beim Weihnachtsbacken in die Haushalte.“

450 Pakete: Bis Nikolaus sollen sie bei den Familien sein. Quelle: Roland Hermstein

„Bis zum Nikolaustag am Sonntag werden die Pakete bei den Familien sein. Teilweise werden sie abgeholt, teilweise bringen wir sie hin, damit Advent auch in diesem Jahr stattfindet“, versprach Kahla-Lenk am Ende der Pack-Aktion. Und Mitorganisatorin Martha Pordzig von der evangelischen Familienbildungsstätte (Fabi) freute sich: „Es ist eine schöne Einstimmung auf eine besinnliche Zeit.“

Von Manfred Wille