Wolfsburg

Einmal live im Fernsehen sein – diesen Traum haben viele Menschen. Für den Wolfsburger Frank Beneke ging er am Sonntag in Erfüllung. Unter zehntausenden Mitspielern wurde der Hausmeister der Porsche-Schule für die NDR-Show „Bingo!“ ausgelost. Live trat er im Bingo-Studio in Hannover gegen Heinz-Günther Popp aus Bad Münder an.

Der gewann zwar am Ende, aber das schmälert die Freude von Frank Beneke überhaupt gar nicht. „In der Sendung dabei zu sein, war der größte Gewinn für mich“, erzählt der „Bingo“-Kandidat. „Ich konnte also gar nicht verlieren.“

Den ersten Punkt im Schätzspiel holte sich Frank Beneke souverän

Es ging gut für ihn los: Den ersten Punkt im Schätzspiel holte sich Frank Beneke souverän. „Da dachte ich: Hier geht was.“ Der Blutdruck stieg. Der Wolfsburger wollte mehr. Im weiteren „Bingo!“-Quiz schlug er sich gut, aber für das große Finale reichte es leider nicht.

Zur Galerie Bingo-Moderator Michael Thürnau war oft und gern in Wolfsburg

Mit leeren Händen fuhr der 57-Jährige trotzdem nicht nach Hause: Er bekommt einen nagelneuen Tablet-PC im Wert von 1200 Euro. Außerdem hat Frank Beneke noch die schönen Erinnerungen an seinen ersten Fernsehauftritt. Der hat ihm richtig gut gefallen. So gut, dass er „sofort wieder mitmachen würde“. Diese Chance besteht: Denn jedes gekaufte Bingo-Los nimmt an der Kandidaten-Auslosung teil. Seit einem halben Jahr spielt er übrigens „Bingo“ und kauft Lose für die gleichnamige Umweltlotterie.

Erinnerungsfoto mit den „Bingo!“-Moderatoren Michael Thürnau und Jule Gölsdorf

Nach der Live-Sendung gab es noch ein Erinnerungsfoto mit den Moderatoren Michael Thürnau und Jule Gölsdorf. Thürnau trat bei der Show übrigens mit einer Jux-Frisur auf: „Die Friseure haben ja geschlossen“, erklärte der Moderator anschließend der WAZ seine abstehende Haarpracht. Für den nächsten Sonntag hat er übrigens eine Irokesenfrisur angekündigt...

Thürnau war früher oft und gern in Wolfsburg: mit Volksmusik-Shows im CongressPark oder für seinen Radiosender NDR 1 Niedersachsen. „Das waren immer schöne Tage in Wolfsburg“, erzählt er der WAZ. Obwohl er schon so oft in der VW-Stadt war, eins hat er immer noch nicht geschafft: Im Restaurant „Bingo Bingo“ im Schachtweg zu essen. Als Moderator der „Bingo“-Show wäre das eigentlich längst überfällig. „Vielleicht klappt es ja bald mal“, so Thürnau.

Von Sylvia Telge