An der Braunschweiger Straße: Wolfsburger ignorieren neues Links-Abbiegeverbot

Wolfsburg

Müssen sich die Wolfsburger erst an die neue Verkehrsführung gewöhnen, oder ist es ihnen schlicht und einfach egal? Seit dem 27. April ist das Linksabbiegen von der Straße Am Rotheberg auf die Braunschweiger Straße verboten, und schon jetzt häufen sich die Beschwerden von Anwohnern, dass die neue Regel immer wieder missachtet wird. Und tatsächlich: Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag registrierten die Wolfsburger Beamten gleich acht Verstöße.

Kreuzung als Unfallschwerpunkt bekannt

Die Polizei appelliert deshalb noch einmal nachdrücklich an die Vernunft der Wolfsburger: „Halten Sie sich an die vorgeschriebenen Regeln und gefährden Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht durch leichtfertiges Verhalten“, so Polizeisprecher Thomas Figge – auch wenn die neue Regelung für einige Anlieger einen kleinen Umweg auf dem Weg zur A 39 bedeutet.

Anzeige

Denn: Bei der Kreuzung handelt es sich um einen wohlbekannten Unfallschwerpunkt. Immer wieder krachte es dort in der Vergangenheit – teilweise mit fatalen Folgen. Allein 2019 kam es an dieser Stelle zu 17 Unfällen, 2011 starb ein damals 48-Jährger, als er beim Abbiegen auf die Braunschweiger Straße mitten in der Nacht mit einem Polizeiauto im Einsatz zusammenstieß. Zudem gab es auch immer wieder Probleme mit Radfahrern, die auf der falschen Seite unterwegs waren.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Polizei will weiter kontrollieren

Eine Kommission bestehend aus Verkehrsexperten von Polizei und Stadt sowie Verkehrswacht hatte sich deshalb zur Senkung der Unfallzahlen für das Linksabbieger-Verbot entschieden, zusätzlich wurden neue Piktogramme auf den Radwegen angebracht, um die Fahrtrichtung deutlich zu kennzeichnen.

Noch greifen die Maßnahmen anscheinend nicht. Durch die Missachtung des Verbots wird die Gefahr sogar weiter gesteigert. Die Polizei will deswegen auch in Zukunft weiter durchgreifen. Am Dienstagmorgen wurden bereits diverse Verwarnungen ausgesprochen. Man werde die Stelle auch weiterhin scharf im Auge behalten, kündigte Figge an.

Lesen Sie auch:

Von Steffen Schmidt