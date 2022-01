Wolfsburg

Seine Geschichte hört sich fast wie ein Märchen an: Gladson Fernando Belfort wuchs in einem Armenviertel in Brasilien auf. Sein Traum: Fußballer werden. Er wurde Fußballer. Spielte bei brasilianischen Clubs. Die Liebe brachte ihn nach Wolfsburg – und hier erfüllte sich der 41-Jährige einen weiteren Traum. Er brachte sein eigenes Modelabel heraus - „Jota & Ponto“.

Das ist portugiesisch und heißt „J.“ Der Buchstabe J ist wichtig für Belfort. „J steht für Jesus. Ich bin sehr gläubig“, erklärt der Kästorfer. Jesus war immer wichtig für ihn. Um in dem brasilianischen Ghetto ein guter Mensch zu bleiben und nicht in einer Gang zu landen. „Hoffnung und Glaube waren überlebenswichtig für mich“.

Die Mutter ist stolz auf ihn

Seine Mutter wollte immer ein besseres Leben für ihren Sohn. Deshalb sorgte sie dafür, dass er zur Schule geht. Heute ist sie stolz auf ihn. Belfort ging seinen Weg, entkam Armut, Gewalt, Drogen und spielte bei brasilianischen Fußballclubs. Über seinen Freund und ehemaligen Mitspieler Abuda, der 2005 beim VfL spielte, kam er nach Wolfsburg. Belfort verliebte sich in Abudas Betreuerin.

Er reiste zu ihr nach Deutschland und blieb. Mit der Profikarriere klappte es hier nicht, aber Belfort bekam einen Job bei Volkswagen. In seiner Freizeit bedruckte er seine T-Shirts mit christlichen Sprüchen. Im Urlaub sprachen ihn viele Leute darauf an. „Sie fragten, wo man die Shirts kaufen kann.“ Nirgends. Im vergangenen Jahr kam Belfort dann die Idee, mehr aus den bedruckten T-Shirts zu machen: ein eigenes Modellabel. In der Wolfsburger Fußballerszene ist die sportliche Kollektion sehr beliebt. Ebenso in Brasilien: Natürlich tragen seine Ex-Fußballkumpels „Jota & Ponto“.

„Jota & Ponto“ ist nicht nur Mode

Seine Mode ist nicht einfach nur Kleidung. Die Caps, Hoodies, Sweatshirts oder Jogginghosen haben eine Botschaft. Eine christliche. Entweder aufgestickt oder als kleines Labelschild. Die Stücke aus der ersten Kollektion sind dem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 13m gewidmet, in dem es um die Liebe geht.

Die zweite Kollektion heißt „Liebe Deinen Nächsten“. Lebten die Menschen danach, könnte die Welt schöner, die Menschen glücklicher sein“, so Belfort. Mit seiner Mode möchte er darauf hinweisen. Vorsichtig. „Ich möchte niemanden verschrecken“, sagt Gladson Fernando Belfort. Vor allem nicht die, die mit Religion nicht so viel anfangen können.

Familie, Freunde und Liebe sind wichtiger

Er hat in Deutschland zahlreiche Menschen kennengelernt: „Viele sind erfolgreich – aber allein zu Hause“, stellt der ehemalige Profi-Fußballer immer wieder fest. Job ist wichtig, sagt er. Aber Familie, Freunde und Liebe sind wichtiger. Das möchte Belfort mit seinem Label zeigen.

Er macht bei „Jota & Ponto“ alles selbst. Entwürfe, Vertrieb, den Online-Shop jotaponto.de. Natürlich hat der 41-Jährige auch das Logo des Labels entworfen: Es ist ein J mit Krone. Weil Jesus in der Bibel König genannt wird. Welche Bibelstelle er für die nächste Kollektion wählt, weiß er noch nicht: „Ich muss sehen, welches Thema die Menschen in dem Moment dann beschäftigt.“

