Wolfsburg

Mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren oder besser schlafen – einige Wolfsburger wollen diese Vorsätze im neuen Jahr bestimmt umsetzen. Doch im Alltagsstress rücken die guten Vorsätze schnell in den Hintergrund. Damit es diesmal gelingt, hat die WAZ bei Sportlern und Medizinern nachgefragt.

Wolfsburger wollen im neuen Jahr fitter werden

Bianca Duscha aus Wolfsburg möchte im Fitnessstudio „Injoy“ fitter werden. „Während der Pandemie habe ich zu Hause Sport gemacht, doch manchmal musste ich mich überwinden, jetzt möchte ich es konsequenter durchziehen“, sagt die 45-Jährige.

Fitnessstudio Injoy: Thomas Schilling (links) möchte weiterhin Sport machen und mehr lesen im neuen Jahr. Quelle: Roland Hermstein

Die Injoy-Geschäftsführer Andreas Heuchert und Thomas Ballin erzählen, dass es traditionell seit 30 Jahren im Januar ein klein wenig mehr Anmeldungen gebe. „Wichtig ist, dass die Ziele selbst gesteckt und realistisch sind. Schließlich müssen sie meistens mit Beruf und Familie unter einen Hut gebracht werden“, betont Heuchert. Daher sollten sich die Wolfsburger einen Sport aussuchen, der ihnen Spaß macht. „Ansonsten flacht die Motivation schnell ab.“ Injoy-Mitglied Thomas Schilling (68) möchte auch weiterhin bis zu drei Mal in der Woche Sport treiben. Sein Vorsatz fürs neue Jahr: „Ich möchte wieder ein richtiges Buch in die Hand nehmen und viel lesen“, erzählt Schilling.

Fester Termin im Kalender eintragen

Neue Vorsätze kann man theoretisch immer machen, doch die Tage rund um Silvester bieten sich an, erzählt Diplom-Psychologin Anne Scholz aus Wolfsburg. „Die Menschen blicken auf das Jahr zurück und 365 neue Tage liegen vor einem, die man sinnvoll nutzen möchte“, so Scholz.

Gute Vorsätze für das neue Jahr fassen viele. Umgesetzt werden sie aber nur selten. Damit es diesmal gelingt, gibt die Wolfsburger Psychologin Anne Scholz Tipps. Quelle: Dpa/ Anne Scholz

Wichtig bei den guten Vorsätzen sei, dass positive Formulierungen notiert und kleinere Teilziele festlegt werden. Anschließend käme die konkrete Planung. Das Training sollte im Kalender aufgeschrieben werden, man könne sich auch notieren, wie viele Zigaretten in der Woche oder im Monat geraucht werden dürften. Zudem sollte sich eine Alternative überlegt werden, falls das Fitnessstudio geschlossen hat oder das Wetter zu schlecht ist. „Die erledigten Termine können abgehakt werden und somit kann nach einigen Wochen überprüft werden, was tatsächlich geschafft wurde. Auch eine Erinnerung von Freunden kann helfen“, so die 37-Jährige.

Menschen wollen weniger Stress

Neben mehr Sport und gesunder Ernährung sehnen sich viele Menschen nach weniger Stress. Die Wolfsburger Psychologin berät dazu Studierende und bietet Seminare für Betriebe an. „Die Nachfrage von Firmen und bei Studenten ist durch Corona gestiegen, da die psychischen Belastungen stärker ins Gewicht fallen“, berichtet Scholz.

Bei der Stressreduktion müsse analysiert werden, in welchen Momenten Stress entsteht und wie dieser wieder abgebaut werde. „Die Menschen könnten sich überlegen, was ihnen gut tut. Meditation oder Autogenes Training helfen auch bei der Entspannung“, sagt die Psychologin.

Besser schlafen mit Progressiver Muskelentspannung

Physiotherapeutin Sandra Schwabe aus der Praxis Physio-Wob-Mitte empfiehlt für einen guten Schlaf ausreichend Bewegung an der frischen Luft, gesunde Ernährung und einen freien Kopf. „Wer einschlafen möchte, sollte sich nicht allzu viele Sorgen machen und keinesfalls das Handy in die Hand nehmen. Stattdessen hilft alles, was zur Entspannung beiträgt wie beispielsweise Musik“, so Schwabe.

Mit diesen Tipps gelingen die Vorsätze Hat man sich große Ziele gesetzt, macht es Sinn sich etappenweise vorzuarbeiten. Ansonsten verliert man mangels Erfolgserlebnis schnell die Motivation und gibt eventuell komplett auf. Vielen kann bei der Umsetzung von Zielen auch der Antrieb von außen helfen. Beispielsweise kann es sinnvoll sein, einen Partner für den Sport zu haben. Beim Thema Sparen und Anlegen können diverse Apps helfen. Eine ausgewogene Ernährung hält längerfristig fit und gesund. Daher sollten große Portionen mit fett- und salzreichen Speisen vermieden werden, erklärt Susanne Leitzen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE). Die Mahlzeiten sollten bewusst und nicht vor dem PC oder dem Handy eingenommen werden. Es muss nicht immer mehr von dem einen oder weniger von dem anderen sein. Sie können auch Dinge aufschreiben, die Sie in ihrem Leben noch tun wollen. Beispielsweise einmal in der Woche mit der besten Freundin oder dem besten Freund telefonieren, einen Baum pflanzen oder einen Fallschirmsprung wagen. Überlegen Sie selbst!

Wer sich nachts im Bett herumwälzt, dem könne die Progressive Muskelentspannung (PMR) nach Dr. Edmund Jacobsen helfen. Dabei werden einzelne Muskelgruppen von Kopf bis Fuß angespannt und wieder locker gelassen.

Deutsche wollen im Jahr 2022 sparsamer sein

Laut einer Befragung von J.P. Morgan Asset Management, an der 1000 Frauen und Männer teilgenommen haben, wollen 36 Prozent der Befragten sparsamer leben. Wiederum 27 Prozent haben sich vorgenommen, ihre Schulden abzubezahlen oder zumindest keine neuen Schulden zu machen. Jede oder jeder vierte Befragte möchte sich im neuen Jahr mehr Transparenz über die Ausgaben verschaffen und ein Haushaltsbuch führen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig