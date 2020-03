Wolfsburger bei illegalem Autorennen erwischt

Wolfsburg

In den Allerwiesen im Wolfsburger Allerpark starteten zwei junge Autofahrer am Sonntagnachmittag zu einem Straßenrennen. „Beide Fahrer wurden von einem Zeugen beobachtet, wie sie mit ihren Fahrzeugen in gleicher Höhe stehend plötzlich und gleichzeitig mit augenscheinlich erhöhter Geschwindigkeit losfuhren“, so Wolfsburgs Polizeisprecher Sven-Marco Claus.

Polizei stellt Führerscheine der Raser sicher

Ein 21-jähriger Golf-Fahrer aus Wolfsburg sowie ein 25 Jahre alter Scirocco-Fahrer aus dem Boldecker Land im Landkreis Gifhorn müssen sich nun wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Autorennen im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. Polizisten untersagten die Weiterfahrt und stellten die Führerscheine der Beschuldigten sicher.

Gefängnis oder Geldstrafe

Gegen beide Fahrer wurde ein Verfahren wegen eines verbotenen Autorennens nach Paragraf 315 des Strafgesetzbuches (StGB) eingeleitet. Nach der Verschärfung des Gesetzes müssen die jungen Männer mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Von der Redaktion