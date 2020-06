44-Jähriger Wolfsburger bedroht Jugendliche und verbreitet rechtsradikale Parolen

Laagberg

Ein polizeilich bekannter 44-jähriger Wolfsburger hat am Montagabend drei Jugendliche mit Migrationshintergrund mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht und rassistische beleidigt. Der Vorfall spielte sich im Schlesierweg ab. Die Polizei konnte den Mann wenig später in der Nähe des Tatorts festnehmen. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Die drei Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 19 hatten die Polizei um 21.26 Uhr per Notruf verständigt, nachdem sie zuvor an einer Bushaltestelle von dem 44-Jährigen bedroht worden waren. Als sie vor dem Mann flüchteten, wurden sie von ihm verfolgt. Erst als sie die Polizei alarmierten, ließ der Täter von ihnen ab.

Anzeige

Polizei stellt volltrunkenen Täter wenige Meter weiter

Opfer und Zeugen gaben den Beamten eine gute Täterbeschreibung, worauf der Unbekannte wenige Meter weiter auf einem Parkplatz in der Straße Masurenweg gestellt und festgenommen werden konnte. Bei der Durchsuchung des Wolfsburgers fanden die Beamten auch ein Scheckkartenmesser, das sie sicherstellten.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der polizeilich bekannte Mann war stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 2,64 Promille. Aufgrund seines Alkoholisierungsgrades und zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde er in Polizeigewahrsam verbracht. In der Zelle auf dem Revier in der Heßlinger Straße konnte er seinen Rausch ausschlafen.

Auch Polizisten werden rassistisch beleidigt

Der 44-Jährige war bereits in der Vergangenheit wegen psychischer Erkrankungen sowie der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und ausländerfeindlicher Äußerungen ins polizeiliche Blickfeld geraten. Auch am Montagabend verwendete der 44-Jährige ausländerfeindliche Äußerungen gegenüber den Heranwachsenden und äußerte sich auf der Fahrt ins Gewahrsam rassistisch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Jetzt ermittelt auch der Staatsschutz gegen den Mann.

Von der Redaktion