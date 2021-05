Wolfsburg

Ob als Kuchen oder frisch vom Feld – Erdbeeren liebt (fast) jeder! Besonders frische Früchte bieten aktuell die Beschicker auf den Wolfsburger Wochenmärkten an. Was auffällt: In diesem Jahr sind Erdbeeren recht teuer. Eine 500-Gramm-Schale kostet auf dem Markt vor dem Rathaus (Mittwoch und Samstag) mindestens vier Euro. Das liegt vor allem aktuell am bescheidenen Wetter...

Denn: Um gut zu wachsen, braucht die Erdbeere Wärme und Sonne. Von beidem gab’s nur mäßig viel im Mai. Deshalb wird die Frucht in Gewächshäusern und Folientunneln angebaut. Das schlägt sich auf den Preis nieder. Und trotz der Beliebtheit der Erdbeere: Nicht alle Kunden sind bereit, so tief in den Beutel zu greifen. Beim WAZ-Rundgang über den Wochenmarkt vor dem Rathaus und im Gespräch mit den Beschickern zeigt sich: Es werden weniger Erdbeeren als im Vorjahr verkauft.

Am Stand der Obstplantage Carsten Kundt lassen sich drei Wolfsburgerinnen aber nicht vom Preis abschrecken und kaufen einige Schalen: „Die sind so lecker und dazu noch kalorienarm, daher esse ich die Erdbeeren morgens zu meinem Porridge“, sagt die Kundin.

Seit Ostern gibt es Erdbeeren auf dem Wolfsburger Wochenmarkt

Vor Ostern wurden die ersten Erdbeeren der Obstplantage Kundt angeboten. Die Früchte kommen entweder aus der Nähe von Goslar oder aus Wittenberg, sie werden in Gewächshäusern oder Folientunneln angebaut. „Wir bieten meistens um die hundert Schalen an, da wir mehr auch nicht bekommen“, sagt Mitarbeiter Tobias Hartmann. Und in der Regel bleiben kaum Schalen über.

Wolfsburger Wochenmarkt: Kundin Stephanie (rechts) isst die Erdbeeren zum Porridge. Tobias Hartmann (links) von der Obstplantage ist zufrieden mit der Nachfrage nach den süßen Früchten. Quelle: Britta Schulze

Denn: „Unsere Kunden kaufen gern Erdbeeren, besonders vor Pfingsten war die Nachfrage groß“, erklärt der 38-Jährige. Eine 500-Gramm-Schale kostet 4,90 Euro, das Kilo kostet 9,50 Euro. „Wegen des Wetters können wir beim Preis nicht runtergehen“, betont Hartmann.

Noch wachsen die Erdbeeren in Gewächshäusern

So sieht das auch Juc Pouel von Wichman’s Hof. Die Erdbeeren werden in Häuslingen in der Nähe von Nienburg angebaut. Momentan werden die Früchte verkauft, die im Folientunnel wachsen. Für Erdbeeren, die auf dem freien Feld wachsen, ist es noch zu kühl. „Das Wetter ist noch zu kalt für die Erdbeeren, sie brauchen mehr Sonne und wärmere Temperaturen“, sagt Pouel.

Noch ist es zu kalt, um Erdbeeren zu pflücken Für Erdbeeren vom freien Feld ist es noch zu kühl und nass. Daher können die Wolfsburger noch keine Erdbeeren selber pflücken. „Das Wetter ist noch zu instabil, eventuell können wir die Felder in zehn oder vierzehn Tagen öffnen“, sagt Lotte Hilscher, Mitarbeiterin bei „Papes Gemüsegarten“. Der Familienbetrieb hat in Ehmen und Mörse Felder zum Selberpflücken. Der Betrieb „Erdbeer Gummert“ bietet ein Feld in Reislingen an. Auch auf dem Erdbeerfeld zwischen Brackstedt und Jembke können die Erdbeeren im Juni gepflückt werden.

An dem Stand kosten 500 Gramm 4,20 Euro und ein Kilo Erdbeeren acht Euro. Obwohl der Preis ein wenig günstiger ist als bei der Obstplantage, würden die Kunden bei Wichman’s Hof kaum zugreifen. „Die Kunden kaufen nicht so viel wie im letzten Jahr“, bedauert der Mitarbeiter.

Wolfsburger sind von den frischen Früchten begeistert

Am Stand der Erdbeerplantagen von Klaus-Dieter Gummert ist meistens reger Betrieb. Der Stand in Erdbeer-Form steht seit Anfang Mai gegenüber der Sparkasse in der oberen Porschestraße. Die Früchte werden verkauft solange der Vorrat reicht. „Die Kunden sind begeistert und meistens werden alle Schalen verkauft“, erzählt Verkäuferin Henryka Kurzeja.

„Erdbeeren sind sehr gesund“: Henryka Kurzeja verkauft momentan die Sorte „Flair“. Quelle: Britta Schulze

In der Tür hängt eine Liste mit den angebotenen Erdbeersorten. Momentan wird „Flair“ verkauft, eine der frühen Sorten, die in einem Folientunnel bei Erxleben angebaut wird. Eine 500-Gramm-Schale kostet 4,90 Euro und ein Kilo Erdbeeren 9,80 Euro. Für Mitarbeiterin Kurzeja eine gute Investition in die Gesundheit. „Erdbeeren haben viele Vitamine und somit sind die Früchte sehr gut für den Körper“, sagt Kurzeja.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig