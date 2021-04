Wolfsburg

Wer durch die Straße Wellekamp und die benachbarten Grünflächen läuft, kann sie nicht überhören: Auf zahlreichen Bäumen sitzen laut krächzende Krähen. Manch ein Vogelfreund würde sich vielleicht über die Tiere freuen, für einige Anwohner der Stadtmitte sind sie inzwischen aber ein echtes Ärgernis. Sie fühlen vom ständigen Lärm und den Hinterlassenschaften der Vögel gestört.

Über 100 Krähen leben momentan im Wellekamp

Elisa Pilotta hat versucht, die Krähen in ihrer Nachbarschaft zu zählen. „Über 100 sind es auf jeden Fall“, berichtet sie. Ein Blick in die Bäume ringsherum genügt, um festzustellen, dass diese Schätzung passen kann: Zwischen den noch kahlen Ästen sind die großen Nester der Vögel gut zu sehen. „Wir wohnen seit über 20 Jahren hier. Es gab immer Nester, aber nicht so viele. Wir sind eingekreist“, sagt Mutter Ilse Pilotta. Nachbarin Brigitte Niegisch stimmt ihr zu: „Man kann hier morgens nicht schlafen. Sie schreien von morgens bis abends.“

Entspannt auf dem Balkon essen? Das sei mit den frechen Vögeln im Wellekamp nicht möglich, erzählt Niegisch: „Die kommen und holen sich das Essen.“ An mehreren Bäumen in der Straße hängen außerdem Nistkästen für kleinere Vögel, laut Anwohner Hans-Werner Schwarz hat sich dort aber noch nie einer hineinverirrt – auch sie meiden die Nachbarschaft zu den Krähen.

Zur Galerie Im Wellekamp haben sich zahlreiche Krähen Nester gebaut. Während die Vögel die Straße scheinbar als idealen Ort zur Aufzucht von Jungtieren auserkoren haben, sind einige Anwohner weniger begeistert.

Damit sich die Vögel in der Straße nicht noch wohler fühlen, betonen die Nachbarn, akribisch darauf zu achten, dass die Mülltonnen immer geschlossen sind. Allerdings gebe es in der Umgebung auch Anwohner, die die Vögel sogar füttern...

Weder VW Immobilien noch der Stadt ist das Problem bekannt

Pilotta hofft jetzt auf Hilfe von außen. Sie hat laut eigenen Angaben versucht, sich an VW Immobilien und an die Stadt zu wenden. Ein Sprecher der Immobiliengesellschaft teilt auf WAZ-Nachfrage allerdings mit: „Die geschilderte Situation im Wellekamp ist uns weder in den letzten Jahren noch aktuell als Problem bekannt, insofern haben wir aus der genannten Einzelanfrage nach Rücksprache mit unserem Kundenservice bisher keinen Handlungsbedarf abgeleitet.“

Lesen Sie auch Circus Rudolph Busch warnt: Betrüger geben sich als Spendensammler aus

Die Stadt teilt ebenfalls mit, dass ihr keine Beschwerden über die Krähen im Wellekamp bekannt seien. Hinsichtlich der Frage, welche Möglichkeiten es gebe, um gegen die Tiere vorzugehen, erklärt Sprecher Ralf Schmidt: „Aaskrähen sind grundsätzlich bejagbar. Eine solche Bejagung könnte aber nicht im innerstädtischen (befriedeten) Bereich erfolgen.“

Die Vögel sind intelligent und lassen sich nur schwer vertreiben

Hinzu kommt: Die Vögel sind sehr intelligent und lassen sich nur schwer vertreiben. Außerdem sind ihre Nester geschützt. Anwohner dürfen eigenhändig keine Bäume oder Äste kappen oder Nester entfernen, um die Tiere zu vertreiben.

Für diese Brutsaison sei es eh zu spät, betont auch Pilotta. Sie hofft jetzt auf eine Lösung für das kommende Jahr.

Von Melanie Köster