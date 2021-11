Wolfsburger Weihnachtsmarkt: Weitere Buden werden eingezäunt 

Wolfsburg

Das Corona-Sicherheitskonzept des Wolfsburger Weihnachtsmarktes wird nochmals angepasst: Am Freitag sollen zusätzlich zum Standort Hugo-Bork-Platz auch die Buden vor der City-Galerie eingezäunt werden, so dass nur Gäste mit 2-G-Bändchen die Verkaufsstände erreichen können. „Kurzfristige Anpassungen hatten wir von Beginn an in unserem Konzept berücksichtig“, sagt WMG-Geschäftsführer und Veranstalter Jens Hofschröer.

Vorangegangen war der Anpassung öffentliche Kritik bei Facebook und bei WAZ-Online am Mittwoch. Frank Bsirske (Bündnis 90/Die Grünen), Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises, sagte: „Die Halbwertzeit von Veranstaltungen, bei denen nur 2G an den Ständen gilt, ohne dass es eine Kontrolle an den Zugängen gibt, ist sehr begrenzt. Ich glaube nicht, dass Märkte wie dieser die Zeit bis zum vierten Advent überstehen.“ Auch andere Wolfsburger und Wolfsburgerinnen kritisierten das Konzept. Einige forderten 1G (Zutritt für alle, aber nur mit Test).

Zur Sicherheit: Glühwein müssen alle persönlich abholen

Bereits am Mittwoch galt angesichts der Warnstufe 1 in Niedersachsen zusätzlich eine Maskenpflicht. Doch die Bändchen-Ausgabe für den 2-G-Nachweis vor der City-Galerie (geimpft oder genesen) befindet sich inmitten der Buden. Und wer dann mit Bändchen Essen oder Getränke kauft, könnte ohne größere Probleme andere Menschen ohne Nachweis damit versorgen, so die Befürchtung. Allerdings: Die Standbetreiber wurden laut WMG angewiesen, genaustens zu kontrollieren. Sprich: Glühwein oder Bratwurst dürfen nur an einzelne Personen direkt ausgegeben werden.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „Noch bevor das Land eine 2-G-Regelung festgelegt hat, sind wir bereits diesen Weg gegangen.“ Quelle: Moritz Frankenberg

„Wir möchten in diesen schwierigen Zeiten die größtmögliche Sicherheit bieten“, betont Oberbürgermeister Dennis Weilmann und ergänzt: „Wir werden die Entwicklung weiterhin täglich betrachten und wenn erforderlich neu bewerten.“

Wichtiger Baustein für den Handel nach umsatzschwacher Zeit

Veranstaltungsmanager Frank Hitzschke sagte, im Vorfeld sei zwar der Hollerplatz als Alternative für den Weihnachtsmarkt geprüft worden, diese Fläche sei aber erstens infrastrukturell für verschiedene Schausteller nicht geeignet oder hätte „mit unverhältnismäßigem Aufwand ertüchtigt werden müssen“ und zweitens reiche der Platz dort sowieso nicht aus. Jens Hofschröer verteidigt die Veranstaltung allen gegenüber, die sogar eine sofortige Schließung verlangt hatten: „Für Innenstadt und Handel ist der Weihnachtsmarkt nicht nur ein Kulturgut mit hoher Strahlkraft, sondern gerade nach der pandemiebedingt umsatzschwachen Zeit ein wichtiger Baustein in der Vorweihnachtszeit.“

Info-Tafeln: So informiert die WMG vor Ort über die Corona-Schutzmaßnahmen. Die Buden sind montags bis donnerstags von 11 bis 22 Uh, Freitag und Samstag bis 22 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Quelle: Britta Schulze

Die Stände im Handwerkereck, an denen keine Speisen ausgegeben werden, sind weiterhin frei zugängig. Und: Alle unter 18 brauchen nirgends ein Bändchen.

Von Andrea Müller-Kudelka