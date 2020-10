Wolfsburg

Wie wird der diesjährige Weihnachtsmarkt in der Wolfsburger Innenstadt? Die Marketinggesellschaft WMG hat zwar bereits bekannt gegeben, dass es „Wolfsburger Adventswochen“ geben soll, wie das Konzept für den Weihnachtsmarkt genau aussieht, hat sie vorerst aber noch nicht kommuniziert. Für viele Beschicker des Marktes ist es eine quälende Ungewissheit – sie haben durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr ohnehin große Einbuße erlitten.

Für die Beschicker sind aktuell noch viele Fragen rund um die Adventswochen offen

„Wir haben noch keine Infos von der WMG und hängen in der Luft“, sagt Bella Papenbrock. Sie hat einen Glühweinstand und ist mit ihrer Familie bereits seit 13 Jahren auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt. Papenbrock hofft, dass der Markt stattfinden kann und ihn trotz der Corona-Pandemie viele Wolfsburger besuchen. Noch seien viele Fragen offen – unter anderem, ob es Einschränkungen für den Verkauf von Alkohol gibt.

Das Konzept, das die WMG bei der Stadt eingereicht hat, sieht einen deutlich entzerrten Weihnachtsmarkt vor. Rund 55 Stände, inklusive drei bis vier Fahrgeschäfte, sollen von der mittleren Porschestraße bis zum Nordkopf aufgebaut werden. Attraktionen wie die Lichtshow, die Almhütte und das Kinder- und Seniorenprogramm soll es in diesem Jahr nicht geben.

Das Corona-Jahr stellt die Schausteller vor große Herausforderungen

Auch Angela Delliponti-Schröder setzt große Hoffnungen in die Adventswochen: „Ich habe in diesem Jahr noch kein Geld verdient.“ Sie ist mit einer Unterbrechung von wenigen Jahren bereits seit den 1990er-Jahren auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt und möchte in diesem Jahr Glühwein und Poffertjes verkaufen. Delliponti-Schröder nahm auch am von der WMG organisierten „Summer in the City“ als Beschickerin teil: „Die Idee war gut gemeint, aber wir haben dort quasi für nichts gestanden.“ Umso dringender bräuchte Delliponti-Schröder jetzt den Weihnachtsmarkt: „Meine Erfahrung aus dem Sommer ist, dass die allermeisten Leute die Abstandsregeln einhalten.“ Was sich die Schaustellerin zudem wünschen würde: etwas Musik im Hintergrund.

Gilbert Voß und seine Familie gehören ebenfalls zu den Urgesteinen des Wolfsburger Weihnachtsmarktes. Er würde gerne wieder den Winterwald, ein Kinderkarussell und ein Riesenrad anbieten. Voß hat Verständnis für die Corona-Einschränkungen, sagt aber auch: „Wir müssen so langsam mal Geld verdienen.“ Normalerweise ist der Schausteller im Sommer deutschlandweit auf Kirmessen unterwegs, in diesem Jahr fielen wegen der Pandemie praktisch alle Veranstaltungen aus.

Die Abstimmungen und das Genehmigungsverfahren für die Wolfsburger Adventswochen laufen noch

Die WMG erklärt auf WAZ-Nachfrage, dass die deutlich kurzfristigere Kommunikation mit den Schaustellern den Herausforderungen durch die Corona-Pandemie geschuldet sei. Die WMG hat zwar ein Konzept für den Markt bei der Stadt eingereicht, die behördliche Genehmigung fehlt jedoch noch. Laut Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement, soll es bald aber konkretere Informationen geben: „In den nächsten Tagen erfolgt, parallel zum Genehmigungsverfahren, eine weitere Detailabstimmung mit dem Weihnachtsmarktbeirat und den Behörden wie auch anschließend eine bestmögliche Information an die hiesigen Schausteller.“

Von Melanie Köster