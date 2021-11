Wolfsburger Weihnachtsmärchen erstmals mit Gebärdensprache

Wolfsburg

Zum ersten Mal wird das Wolfsburger Weihnachtsmärchen auch für Menschen mit eingeschränktem Gehör gezeigt. Das Scharoun Theater präsentiert „Die kleine Hexe“ am Samstag, 4. Dezember, in zwei Vorstellungen mit einer Gebärdendolmetscherin.

„Bislang waren gehörlose Menschen in unseren Theatervorstellungen immer ausgeschlossen, weil sie das wesentliche Element – das gesprochene Wort – nicht erreicht. Die beiden Märchenvorstellungen mit Gebärdendolmetscherinnen stellen für uns einen erheblichen Mehrwert da“, erklärt Intendant Dirk Lattemann.

Denn wer schlecht oder kaum hört, dem entgeht bei Theateraufführungen einiges. Erst die Stimme macht die Figuren auf der Bühne wirklich lebendig. Gebärdensprache ist eine visuell wahrnehmbare Sprache, die sich über die Hände und den ganzen Körper ausdrückt. Emotionen werden über die Mimik und die Größe der Gebärden vermittelt.

Für beide Vorstellungen gibt es noch Karten

Deshalb hat das Scharoun Theater zwei Gebärdendolmetscherinnen engagiert, die die Vorstellungen am 4. Dezember um 14.30 und 17.30 Uhr begleiten werden. Für beide gibt es noch Karten. Das Weihnachtsmärchen ist geeignet für Kinder von vier Jahren an. Es gilt die 2G-Regel, ausgenommen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Gespielt wird das Stück vom 19. November an fast täglich bis zum 22. Dezember. Alle Termine sind im Internet zu finden unter theater.wolfsburg.de. Die Karten sind online erhältlich oder an der Theaterkasse in der Porschestraße 41 D. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr. Bestellungen per Email können an karten@theater.wolfsburg.de aufgegeben werden oder per Telefon (0 53 61) 26 73 38.

Von der Redaktion