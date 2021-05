Wolfsburger Waldfriedhof: Unbekannte stehlen Handtasche aus Auto

Tiergartenbreite

Böse Überraschung auf einem Parkplatz am Waldfriedhof in der Tiergartenbreite: Unbekannte schlugen am Freitag die Scheibe eines BMW ein und entwendeten eine Handtasche.

Die 53-jährige Fahrzeugbesitzerin und ihre Tochter hatten das Auto gegen 16.20 Uhr in der Werderstraße abgestellt. Als sie rund vierzig Minuten später zurückkehrten, war die hintere linke Seitenscheibe des BMW zerstört. Von der Handtasche der Tochter fehlte jegliche Spur.

In ihr hatten sich diverse Bankkarten und Schlüssel befunden. Der Schaden dürfte sich nach Angaben der Polizei auf mindestens 1000 Euro belaufen.

Die Wolfsburger sollten keine Wertgegenstände im Auto lassen

„In diesem Zusammenhang weist die Polizei abermals darauf hin, auch bei noch so geringer Abwesenheit vom Fahrzeug, keinerlei Wertgegenstände im Auto zurückzulassen. Diese werden so leichte Beute von Langfingern“, betont Sprecher Thomas Figge.

Im geschilderten Fall hoffen die Beamten, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter der 05361/46460 entgegen.

Von der Redaktion