Wolfsburg

Aus einer Begegnung entsteht etwas ganz Großes: So kann die Geschichte des Wolfsburger Vereins „Be Your Own Hero“ (Sei dein eigener Held) beschrieben werden. Seit 15 Jahren werden Kinder aus der Region und in Südafrika unterstützt. In diesem Jahr gab es anlässlich des Geburtstages zwei Schecks im Gesamtwert von 125 000 Euro.

Joachim Franz, der heutige Vorstandsvorsitzende, arbeitete früher im VW-Werk und wog fast 120 Kilo. Dann krempelte er sein Leben um. Er verlor dank Sport 40 Kilo und wurde zum Extremsportler. In den 1990er Jahren erkrankte ein Schulfreund an Aids, Franz begleitete ihn bis zu dessen Tod.

Joachim Franz gründete mit Sandra Wukovich den Verein

Diese Erfahrung prägte ihn nachhaltig. Er rückt das Thema Aids in die Öffentlichkeit und sammelt rund um die Welt Spenden. Im Jahr 2003 besuchte er die Townships in Südafrika. Eines Tages traf er Sister Abigail mit 20 Waisenkindern am Straßenrand. Sie sangen ein Lied. „Ich habe Abigail am Abend wieder getroffen uns wir unterhielten uns lange. Sie hat mein Herz im Sturm erobert“, erzählt der Wolfsburger.

Ein Jahr später reifte im Kopf von Sandra Wukovich und Joachim Franz die Idee einer Vereinsgründung. 2006 entstand „Be Your Own Hero“. Seitdem werden Kinder und Jugendliche auf dem Weg in eine selbstbestimmte Zukunft begleitet. In den 15 Jahren wurden unter anderem zahlreiche Projekte in Südafrika angeschoben.

Be Your Own Hero setzt sich für Kinder in Südafrika ein

Der Verein engagiert sich in der Region Kwa Sani, drei Autostunden von der Metropole Durban entfernt. In den Orten Underberg und der Schwestergemeinde Himeville unterstützt er jeweils ein Safehouse in den Townships. Die Häuser bieten Menschen – hauptsächlich Frauen und Kindern – Zuflucht in Notsituationen.

Aktuell hat der Verein den Umbau einer alten Missionsschule beendet, welcher 2013 begann. Zuerst wurden Sanitäranlagen und Funktionsräume errichtet, anschließend Klassenzimmer, eine Küche und eine Vorschule für die Kleinsten. Die MT Massivhaus Gruppe mit Firmensitz in Braunschweig förderte das Projekt mit 100 000 Euro. „Mit dieser großzügigen Spende konnten wir die Renovierung der Schule schneller als erwartet fertigstellen“, betont Franz.

Wolfsburger Verein unterstützt Familien aus der Region

Der Future Compass wurde 2018 errichtet, er ist ein Sportplatz mit einem Funktionsgebäude. Jugendliche können sportliche und kreative Angebote austesten und Berufsorientierungstage besuchen. „Wer sich für einen Bildungsweg mit unserer Unterstützung entscheidet, bekommt ein Paar Sportschuhe. Daher heißen sie symbolisch Zukunftsschuhe“, so Franz.

Neben den Projekten in Südafrika setzt sich der Verein auch für Kinder aus der Region ein. Er engagiert sich für die Immunologische Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover. Seit elf Jahren finanziert Be Your Own Hero Ferienfreizeiten und Ausflüge der an HIV/ Aids erkrankten Kinder und deren Familien. Die Spender haben 20 000 Euro zusammengetragen, um die Ferienfreizeit 2021 zu realisieren. „Das war ein tolles Geburtstagsgeschenk, so konnten wir viele Kinderaugen zum Strahlen bringen“, freut sich Franz.

