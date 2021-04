Wolfsburg

Ein verstopfter Abfluss kann richtig teuer werden. Besonders am Wochenende – und wenn man an Betrüger gerät. Die Wolfsburger Verbraucherzentrale warnt vor unseriösen Handwerkernotdiensten. Kürzlich gab es einen Fall, bei dem die Rohrreinigung misslang: Der Handwerker verlangte einen überzogenen Preis und hinterließ eine demontierte Toilette. Die Wolfsburger Beratungsstelle gibt Tipps, wie man sich davor schützen kann.

Das war passiert: Der Hauptabfluss für Waschmaschine, Dusche und Toilette war am Wochenende verstopft, der Klempner vor Ort nicht verfügbar. Deshalb beauftragte ein Paar aus Niedersachsen einen Rohrreinigungsnotdienst über die Website sanitaer-hilfe-vorort.de. „Der vermittelte Handwerker der Firma ’TheHausmeister24.com’ entpuppte sich jedoch als Reinfall“, so die Verbraucherzentrale: Anstatt den verstopften Abfluss zu befreien, demontierte der Mann die Toilette, brach die Reinigungsspule in der Leitung ab und schob dann das Problem auf einen Kanalfehler.

Nur ein Reinigungswagen könne das Problem lösen, behauptete der Handwerker. Er kassierte 1370 Euro per EC-Karte und ließ sein Werkzeug samt der abgebauten Toilette zurück. „Wer solch einer Abzocke zum Opfer gefallen ist, sollte das Geld zurückfordern und Anzeige erstatten“, rät Annegret Willenbrink, Leiterin der Wolfsburger Verbraucherzentralen-Beratungsstelle.

Sie erklärt, was zu tun ist, wenn der vermeintliche Handwerker sich als Betrüger entpuppt: Unseriöse Anbieter lassen sich durchaus erkennen – zum Beispiel, weil sie die Preisauskunft verweigern. „Betroffene sollten ihr Problem schon am Telefon möglichst genau schildern“, rät Annegret Willenbrink. „Will der Handwerker keine Angaben zu den Kosten machen, ist es besser, den nächsten Anbieter anzurufen.“

Seriöse Dienstleister nennen Anfahrtskosten und Stundensätze. In der Wohnung sollte man dann nach dem verbindlichen Komplettpreis fragen und sich mit dem Handwerker auf einen Festpreis einigen. So ließen sich böse Überraschungen vermeiden.

Das ist die Verbraucherzentrale Die Verbraucherzentrale Niedersachsen ist eine anbieterunabhängige, öffentlich finanzierte, gemeinnützige Organisation. Seit über 60 Jahren informiert, berät und unterstützt sie Verbraucher in Fragen des privaten Konsums und vertritt Verbraucherinteressen gegenüber Unternehmen, Politik und Verbänden. In elf Beratungsstellen können sich Ratsuchende persönlich beraten lassen. Auch telefonisch. Die Wolfsburger Beratungsstelle ist in der Schillerstraße 42/44, Telefon (05361) 2 46 92. Beratungen sind nur nach Terminvereinbarung möglich.

„Außerdem sollte nur dann gezahlt werden, wenn eine detaillierte Rechnung mit allen Einzelposten vorliegt und diese der Vereinbarung entspricht. Niemand sollte sich unter Druck setzen lassen. Dazu haben die Anbieter kein Recht“, sagt die Leiterin der Wolfsburger Beratungsstelle. Fallen Mängel auf, könnten sich Verbraucher auf die Nachbesserungspflicht berufen. Der Handwerker müsse die Mängel im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung beseitigen.

Weitere Tipps zum Umgang mit Handwerkernotdiensten gibt der Flyer „Das Geschäft mit Ihrem Notfall“. Bei Fragen hilft außerdem die Verbraucherzentrale Niedersachsen – vor Ort, telefonisch oder per Videoberatung: www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/fuer-sie-da.

