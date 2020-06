Corona-Krise: Veranstaltungsbranche kämpft ums Überleben

Wolfsburg

Sie fühlen sich von der Politik vergessen und machen jetzt mit roter Farbe auf sich aufmerksam: Von 22 bis 1 Uhr erstrahlen der CongressPark und das Scharoun Theater in der Nacht von Montag auf Dienstag in rotem Licht. Mit der bundesweiten Aktion „Night of Light“ möchte die Veranstaltungsbranche auf ihre kritische Lage in der Corona-Krise aufmerksam machen.

„Es ist eine Katastrophe. Seit März sitzen wir praktisch untätig rum“, fasst Markus Sander von der „Event & Technik Agentur Sander“ am Montag mit dramatischen Worten zusammen, wie es vielen in der Branche aktuell geht. Gemeinsam mit weiteren Vertretern der Wolfsburger Veranstaltungswirtschaft erläuterte er im CongressPark die Hintergründe der „Night of Light“.

Anzeige

Keine Perspektive

Seit dem 10. März können wegen der Corona-Pandemie praktisch keine Veranstaltungen mehr stattfinden. Während der Einzelhandel, Museen und Gastronomen ihren Betrieb mittlerweile langsam wieder aufnehmen konnten, ist weiterhin nicht absehbar, wann wieder größere Veranstaltungen wie Stadtfeste möglich sind.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Das Scharoun Theater veröffentlichte mittlerweile zwar einen neuen Spielplan, überwunden sei die Krise dadurch aber nicht, sagt Christian Mädler vom Theater: „Er steht auf dem Papier. Ob er sich im Gastspielbereich so umsetzen lässt, ist fraglich.“ Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit sei ohnehin hinfällig. Das bestätigt Christopher Hesse vom CongressPark: „Auch die Lockerungen der Auflagen können die Verluste nicht auffangen. Mit diesem Geschäftsjahr können wir nicht mehr rechnen, wir reden von 80 bis 100 Prozent Umsatzverlust für 2020.“

Während Theater und CongressPark der Stadt gehören und sich deshalb immerhin keine Sorgen um ihre Existenz machen müssen, ist die Situation für die privaten Unternehmen noch schwieriger. „Ich muss jeden Tag abwägen, wie viele Schulden ich mir leisten kann“, erklärt Sander. Felix Walzog von der Agentur „Blome & Pillardy Event“ betont: „Von Autokinos und kleinen Tagungen kann sich eine Agentur nicht langfristig über Wasser halten.“

Vertreter beklagen mangelnden Dialog

Gemeinsam mit Torsten Felgentreu von der IG Metall formulierten die Vertreter der Veranstaltungsbranche ihre Forderungen an die Landes- und die Bundesregierung. Dabei geht es ihnen zunächst darum, wahrgenommen zu werden: „Uns fehlt der Dialog. Von der Landesregierung gibt es überhaupt keine Differenzierung der Veranstaltungsarten“, beklagt Walzog. Denn: Die Brache lebe in erster Linie von internen Veranstaltungen und Kongressen der Wirtschaft. Diese seien hinsichtlich der Umsetzbarkeit von Hygieneregeln ganz anders zu bewerten als etwa Volksfeste. Darüber hinaus brauche die Branche dringend weitere Soforthilfen und ein Konjunkturpaket für den Neustart.

Vertrauen ist wichtig

Neben den Forderungen an die Politik machten die Vertreter der Branche vor allem eines deutlich: „Es braucht Vertrauen von den Menschen, damit sie überhaupt wieder zu Veranstaltungen gehen“, erklärt Felgentreu. Dieses zu gewinnen und gleichzeitig selbst zu überleben, wird für viele in den kommenden Monaten eine Herausforderung werden.

Von Melanie Köster