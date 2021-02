Wolfsburg

Sollen die Schüler in diesem Jahr Abschlussprüfungen schreiben oder wegen Corona Durchschnittsnoten bekommen? Der Wolfsburger Maurice Venticinque spricht sich mit seinem Sohn Adrian für Durchschnittsnoten aus und betont, dass die Diskussion von dem Können der Schüler abhänge. „Bei der Entscheidung dürfen nicht die besten Schüler als Maßstab genommen werden“, so Venticinque. Sein Sohn Adrian besucht die Berufsbildende Schule Anne-Marie Tausch. Zurzeit lernt der 19-Jährige im Szenario C, also nur zuhause beim so genannten Homeschooling. „Mit dem Online-Unterricht werden uns die Themen vermittelt, aber nicht so wie in der Schule“, sagt Adrian.

Die schriftlichen Prüfungen sollen im März in der Schule stattfinden

Der Wolfsburger Schüler ist im zweiten Ausbildungsjahr zum Sozialpädagogischen Assistenten. Neben dem Unterricht ist er meistens zwei Tage in der Woche in der Kindertagesstätte. Im März findet die praktische Prüfung in der Kita statt und drei schriftliche Abschlussprüfungen. Bisher sollen diese noch in Präsenz in der Schule geschrieben werden. „Wir wissen noch nicht, welche Themen abgefragt werden, auch der Umfang der Prüfungen steht noch nicht fest“, so Adrian. Dabei seien die Vorbereitung wegen dem Homeschooling bereits schwierig genug. Deshalb würden Adrian und sein Vater Maurice die Durchschnittsnote begrüßen.

Anzeige

Wolfsburger Abiturientinnen fürchten Nachteile mit Durchschnittsnote

Dass die Vorbereitungen auf das Abitur schwieriger sind, haben Anna Kegel und Mailin Zilich gegenüber der WAZ deutlich gemacht. Dennoch sprechen sich die Schülerinnen des Gymnasiums Fallersleben gegen eine Durchschnittsnote aus. Sie befürchten Nachteile bei möglichen Arbeitgebern oder den Universitäten. „Einige Menschen könnten uns vorwerfen, dass es kein richtiges Abitur ist und uns nur wegen Corona geschenkt wurde“, so Zilich.

Gegen die Durchschnittsnote: Trotz schwieriger Vorbereitungen möchte Mailin Zilich das Abitur schreiben. Quelle: Boris Baschin

Und genau bei den Arbeitgebern und den Universitäten liege das Problem, merkt Venticinque an. „Die Schüler leisten seit der Pandemie unglaublich viel, die Arbeitgeber und Universitäten müssen sich dem stellen und diese Leistung anerkennen und nicht auf Abschlussprüfungen pochen“, so der 47-Jährige.

Wolfsburger Vater fordert Durchschnittsnote statt Prüfungen

Aus seiner Sicht würden die Abschlussprüfungen den Schülern in die Hände spielen, die problemlos mit dem Distanzlernen zurechtkommen. Doch für die anderen Schüler seien die Unterrichtsinhalte und die Vorbereitungen auf die Prüfungen kaum zu schaffen. „Manche könnten wegen Corona sogar sitzenbleiben“, befürchtet der Vater.

Darum spricht sich Venticinque wie der Wolfsburger Stadtelternrat für Durchschnittsnoten aus. „Die Durchschnittsnote ist ein faires Mittel, um allen Schülern eine Perspektive zu bieten“, sagt Venticinque. Denn zurzeit würden die Entscheidungen des Kultusministeriums die Zukunft aller Kinder gefährden. „Erwachsene, die nicht wissen, wie der Alltag mit Homeoffice und Homeschooling aussieht, entscheiden und die Kinder müssen diese Entscheidungen ausbaden“, so Venticinque. Deshalb hofft er, dass sich weitere Eltern und Schüler melden, um auf die Situation der Schüler aufmerksam zu machen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig