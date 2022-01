Detmerode

Der Verkehrsexperte und Naturschützer Theodor Diercks hat Wolfsburg und diese Welt verlassen. Er verstarb im Alter von 91 Jahren. Mehr als 30 Jahre lang war Diercks im Vorstand der BUND-Kreisgruppe Wolfsburg aktiv, zudem engagierte er sich im Verkehrsclub Deutschland (VCD) und im Sozialverband in Detmerode sowie im Agenda-21-Forum. 2003 ehrte ihn die Stadt Wolfsburg mit der Stadtplakette für seinen Einsatz für eine ökologische Stadtentwicklung.

Seit 1963 Detmeroder

Schon in seiner Jugend in den 1950er Jahren war Theodor Diercks bei Tanzveranstaltungen häufiger in Wolfsburg im „Gambrinus“ in der Porschestraße zu Gast. 1963 gehörte er dann zu den allerersten Mietern im nagelneuen Stadtteil Detmerode und wurde später sein Chronist.

Theodor Diercks arbeitete als Diplom-Ingenieur bis 1991 bei Volkswagen. Nach dem Ende seiner Berufstätigkeit verstärkte er sein Engagement im Bereich Umweltschutz und Soziales. 1984 stieß er zur Kreisgruppe Wolfsburg vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. 1990 wurde er in den Vorstand gewählt.

Engagiert für öffentlichen Nahverkehr

Wichtig waren ihm nachhaltige Stadtentwicklung und Verkehr, speziell der Öffentliche Personennahverkehr: Er nahm an zahllosen Fahrgastgesprächen der WVG teil und setzte sich dafür ein, den ZOB wieder direkt am Hauptbahnhof zu verorten – allerdings vergeblich. Auch sein Wunsch, eine Straßenbahn (Monorail) auf den Weg zu bringen, erfüllte sich nicht.

In vielen Gremien war Diercks fachliche Einschätzung und seine Gradlinigkeit aber sehr gefragt. Bei Stellungnahmen zu Bauprojekten mahnte immer wieder die Förderung von Photovoltaik und Begrenzung der Bodenversiegelung an. „Ein bedeutender Umweltschützer hat uns verlassen, aber eine wegweisende Spur von ihm bleibt“, sagt Peter Bronold vom BUND.

Von Andrea Müller-Kudelka