Der Corona-Impfstoff des Konzerns AstraZeneca gerät zunehmend unter Kritik. Grund dafür sind gemeldete Nebenwirkungen und Zweifel an der Zuverlässigkeit des Wirkstoffs. Was meinen Sie? Wer an unserer WAZ-Umfrage teilnimmt, kann einen 100-Euro-Gutschein des WAZ-Ticketshops gewinnen.