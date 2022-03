Wolfsburg

Der Krieg in der Ukraine währt nun schon mehr als zwei Wochen und die Stimmen werden lauter, das Land in die EU aufzunehmen. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte jetzt eine sofortige Aufnahme in das Staatenbündnis. Wie stehen Sie dazu? Sehen Sie darin eine Chance für die Ukraine, für den Frieden in Europa oder befürchten Sie eine Befeuerung des Konflikts, eine weitere Eskalation Putins?

Sind Sie für eine Rückkehr zur Wehrpflicht?

In der letzten Umfrage wollten wir von Ihnen wissen: Sind Sie für eine Rückkehr zur Wehrpflicht? 889 Leser hatten bis Mittwoch an dieser Umfrage teilgenommen. 47,9 % der Teilnehmer bejahten dies – 50,2% lehnten eine Wehrpflicht weiterhin ab.

