Für das Wolfsburger Tiergehege sind es schlimme Zeiten: Wegen der Corona-Pandemie konnte es seine Türen in diesem Jahr bislang nur wenige Tage für Besucher öffnen. Zudem müssen die Vögel wegen der Geflügelpest im Stall bleiben. Als wäre das alles nicht genug, sorgte in den letzten Winterwochen auch noch ein Fuchs für große Verluste. Davon unterkriegen lassen will sich das Team aber nicht.