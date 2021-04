Wolfsburg

Weniger Kunden, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit: Die Corona-Krise hat die Lebensumstände für viele Menschen verschlechtert. Gerade jetzt ist die Arbeit von Einrichtungen wie der Tafel umso wichtiger. Die Unterstützung, die der Wolfsburger Tafel jetzt zuteil wurde, kommt deswegen zur richtigen Zeit. Die Volksbank BraWo-Stiftung und das Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann greifen der Einrichtung mit einem brandneuen Kühlfahrzeug unter die Arme.

Hans Rühl und Werner Karius von der Tafel nahmen den geleasten VW-Crafter am Mittwoch vom Vorsitzenden der Volksbank BraWo-Stiftung Thomas Fast, Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank, sowie Thorsten Kietzmann, Geschäftsführer der Autohausgruppe, entgegen. Stiftung und Autohaus übernehmen in den nächsten vier Jahren die Leasingraten für das Fahrzeug.

Kühlfahrzeug ist für das Tafel-Team von existenzieller Bedeutung

Die Freude bei den Tafelverantwortlichen war groß. Denn das Fahrzeuge wird dort dringend benötigt. Der Kühllaster ist für das Team der Wolfsburger Tafel ein existenzielles Arbeitsmittel, denn nur so ist der Transport von verderblichen Gütern für die Mitarbeiter ohne Unterbrechung der Kühlkette möglich. Die Mittel der gemeinnützigen Einrichtung hätten jedoch nicht ausgereicht, um eine Anschaffung zu stemmen. Rühl und Karius dankten ihren Unterstützern deswegen herzlich.

„20 000 Kinder an der Armutsgrenze“

Für Autohaus und Volksbank sei die Unterstützung eine Selbstverständlichkeit gewesen. „In unserer wirtschaftlich starken Region leben immer noch über 20 000 Kinder an der Armutsgrenze, mit diesem Zustand können wir uns nicht einfach abfinden. Deswegen helfen wir da, wo es am dringendsten nötig ist, vor allem in schwierigen Zeiten wie diesen. Wir freuen uns, die Tafel mit unserem Beitrag bei ihrer immens wichtigen Arbeit unterstützen zu können“, sagte Thomas Fast.

In der Tat sind gerade auch Kindern auf die Hilfe der Tafel angewiesen. Bis zu 2400 Menschen versorgt die Wolfsburger Tafel mit Lebensmittel, das sind rund 900 Haushalte. Unter den Tafel-Kunden finden sind rund 800 Kinder. Durch den neuen Kühllaster kann das Tafel-Team eine größere Auswahl an Lebensmitteln bieten.

Von Steffen Schmidt