Wolfsburg

Das hört sich gut an: Insgesamt 61 Prozent aller Autos, die im vergangenen Jahr an der TÜV NORD-Station in Wolfsburg von den Sachverständigen vor Ort auf Herz und Handbremse gecheckt wurden, hatten überhaupt keine Mängel. Bei 14 Prozent fanden die Sachverständigen nur geringe Mängel. Damit bekamen 74,9 Prozent sofort eine TÜV-Plakette.

Bedenkenswert ist die andere Seite der (TÜV-) Plakette: Bei 25 Prozent der Fahrzeuge wurden erhebliche und gefährliche Mängel festgestellt. Sie mussten umgehend repariert werden vor der Nachprüfung. Als völlig verkehrsunsicher wurde ein Auto eingestuft. Der durchschnittliche Pkw, der an der Wolfsburger Station geprüft wurde, war 10 Jahre alt und hatte mehr als 100 000 Kilometer auf dem Tacho.

Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln sinkt

TÜV NORD-weit sinkt die Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln. Der insgesamt positive Trend sei in den Augen der Sachverständigen ein Beleg für die Wirksamkeit der unabhängigen Hauptuntersuchung. Dadurch würden die Autofahrer aufgefordert, sich um den guten technischen Zustand ihres Fahrzeugs zu kümmern – zum Nutzen für die Sicherheit auf den Straßen.

TÜV Nord in Wolfsburg: Tablet-TÜV statt Datenblatt. Quelle: Eric ShambroomEric Shambroom

TÜV-Stations-Leiter Michael Busse sagt: „Wir freuen uns über diese Entwicklung der Mängelquoten. Die Hersteller bauen schließlich sichere Autos und legen auch Wert auf die Langzeitqualität.“ Zudem verstärkten Autohäuser und Werkstätten ihre Anstrengungen in Sachen Qualitätssteigerung. Wer sein Auto regelmäßig zu den empfohlenen Inspektionsterminen warten lasse, habe bei der Hauptuntersuchung weniger Mängel an seinem Fahrzeug.

Beleuchtung wird oft stiefmütterlich behandelt

Den TÜV würde es freuen, wenn der kurze Check der Beleuchtungsanlage vor Fahrantritt zur Regel werde. Dass die Beleuchtungsanlage oft stiefmütterlich behandelt wird, zeige die Verteilung der Mängelgruppen. Hier liegt „Licht, Elektrik“ in der Statistik wieder weit vorn. Und das, obwohl die Kontrolle der Beleuchtungsanlage in der Regel relativ einfach sei. Allerdings ist die Quote der erheblichen Mängel in diesem Bereich erneut gesunken. Daran hätten auch die Hersteller ihren Anteil.

Der TÜV-Nord Die TÜV Nord AG ist ein international tätiges, unabhängiges Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Hannover. Hauptaufgaben sind Prüfungen und Zertifizierungen in den Geschäftsbereichen Industrie, Automobil sowie Personal und Bildung.

Mängel treten außerdem bei „Achsen, Räder, Reifen“, Umweltbelastung“ und „Bremse“ auf. Je älter die Fahrzeuge beim TÜV-Termin sind, desto höher ist die Zahl derjenigen, die im ersten Anlauf keine Plakette bekommen. Die aktuellen TÜV NORD-Zahlen belegen das: Bei der ersten Hauptuntersuchung im Alter von drei Jahren finden sich bei 5,1 Prozent der Autos erhebliche Mängel. Im Alter von fünf Jahren sind es schon 9,0 Prozent.

Das sind die Autos mit den geringsten Mängeln:

Das Auto mit den geringsten Mängeln im gesamten TÜV-Report 2020 ist der Mercedes GLC, der damit auch als SUV-Klassensieger glänzt. Auf den unteren Plätzen im Ranking finden sich je nach Alter Dacia Logan und Duster, Renault Kangoo, Fiat Punto und Panda. Als 4- bis 5-jährige auch der VW Sharan und der BMW 5er/6er.

Den TÜV-Report, der typspezifische Fahrzeugmängel auflistet, gibt es an jeder TÜV-STATION und im Zeitschriftenhandel. Er kostet 5,40 Euro.

Von Sylvia Telge