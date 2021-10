Wolfsburg

Viele kennen den röhrenden Sound und das markante Aussehen eines Lamborghini. Aber nur wenige kennen das Gefühl, wenn der Supersportwagen seine Insassen bei voller Beschleunigung in die Sitze drückt. „Genau dieses Gefühl wollte ich für jeden erlebbar machen“, sagt Colin-Maximillian Stowar im Gespräch. Deshalb vermietet der 28-Jährige seinen 610 PS starken Lamborghini Huracán in Wolfsburg. Die WAZ ist mitgefahren.

In der Schillerstraße in der Stadtmitte erntete der Huracán jede Menge staunende Blicke. Zwei Schüler drückten sogar absichtlich den Knopf einer Fußgängerampel, so dass der Wagen halten muss. Sie betrachten den Boliden einige Sekunden, dann fordern sie mit Handzeichen zum Kickstart auf – natürlich vergeblich. Wesentlich umgänglicher reagiert da ein älterer Herr: Mitten auf dem Zebrastreifen registriert er den wartenden Lamborghini und will ihm kurzerhand den Vortritt lassen.

Von 0 auf 100 in 3,1 Sekunden

Auf der Bundesstraße gibt’s Bauchkribbeln: Von null auf 100 beschleunigt der Supersportwagen in 3,1 Sekunden – im Innenraum fühlt sich das an, wie bergab auf der Achterbahn zu fahren– nur viel intensiver. Dieses Erlebnis bietet Stowar ab sofort seinen Kunden an – auch zu ungewöhnlichen Anlässen.

Vermietet einen Lamborghini Huracan: Colin-Maximillian Stowar. Quelle: Roland Hermstein

Der Wagen kann auch nur für einen einzigen Tag ausgeliehen werden

Entweder gibt es den Wagen zum Selbstfahren für einen Tag, ein Wochenende oder eine ganze Woche. Oder für Hochzeiten, Konfirmationen, Kindergeburtstage oder andere Veranstaltungen: Dann ist der schwarze Supersportwagen als Hauptattraktion zu Gast. Stowar fährt dann selbst und lässt die Gäste die brachiale Kraft des Supersportwagens erleben: „Jeder Gast darf einmal kurz mitfahren.“ Aber auch namhafte Rapper buchten den Lamborghini bereits für ihre Videodrehs. Eine Tagesmiete beginnt zum Beispiel bei 599 Euro, eine Wochenmiete bei 4500 Euro.

Blickfänger: In der Innenstadt erregt der Supersportwagen viel Aufmerksamkeit. Quelle: Roland Hermstein

Sechs Jahre alt war Stowars jüngster Mitfahrer bisher, siebzig Jahre alt der älteste Selbstfahrer. So verschieden Stowars Kunden sind, so einheitlich seien ihre Reaktionen auf die Fahrt „Die typischste Reaktion lautet einfach nur: Wahnsinn.“ Ängstlich oder skeptisch habe noch niemand reagiert: „Wir bereiten uns immer sehr gut vor, machen eine ausgiebige Einweisung und beantworten jede Frage vorab.“ Wo auch immer der Lamborghini hinkäme, verfolgten ihn Kameras und Menschentrauben: „Das besondere an dem Wagen ist, dass er einfach jeden irgendwie packt.“

Für viele ein Kindheitstraum: Einmal hinter dem Lenkrad eines Supersportwagens sitzen. Quelle: Roland Hermstein

Einmal selbst in einem solchen Auto sitzen, davon träumte Stowar als Kind selbst. „Die Berührungspunkte beliefen sich damals aber auf YouTube-Videos oder Autohäuser“, meint er. So kam ihm zum ersten Mal seine Idee für die Sportwagenvermietung. Zwar gebe es schon andere Vermieter. „Aber keiner von denen macht sein Angebot auch für Kinder und Jugendliche zugänglich“, so Stowar.

Zu mieten in Wolfsburg: Colin-Maximillan Stowars 610 PS starker Lamborghini Huracán Quelle: Roland Hermstein

Etwa ein Jahr ist es erst her, dass er selbst das erste Mal in einem Lamborghini saß. Damals noch als Mieter. Er war fasziniert von dem Auto: „Ich erinnerte mich an meine Idee von der Sportwagenvermietung als Jugendlicher und dachte mir: Jetzt verwirklichst du das.“ Er arbeitete ein Jahr lang an seinem Projekt, allein ein Dreivierteljahr suchte er nach einem gebrauchten Exemplar des Huracáns: „In Deutschland gibt es davon nur etwa 40 Stück.“

Als er im Dezember ein Angebot entdeckte, witterte er seine Chance: Er kaufte den Huracán und gründete sein Unternehmen. Was er für dieses Modell ausgegeben hat, möchte er nicht verraten. Fest steht: Neu kostet der Wagen etwa 270.000 Euro. Einen gültigen, mindestens drei Jahre alten Führerschein und ein Mindestalter von 23 Jahren braucht es, um selbst hinter das Lenkrad des Supersportwagens zu dürfen. Die wichtigsten Regeln: Nicht auf die Rennstrecke fahren, nur Super Plus tanken und den Innenraum sauber halten. Trotz Rennstreckenverbots gab es während der Mietfahrten bisher nur ein Blitzerfoto: Ein Ordnungsgeld von 15 Euro, viel Raserei wird mit dem Lamborghini offenbar nicht betrieben.

Inzwischen erhalte er Anfragen aus ganz Deutschland. „Ausgebucht sind wir zwar nicht, aber es herrscht großer Andrang“, so Stowar. Bald soll der Fuhrpark wachsen: „Wahrscheinlich wird der nächste Wagen ein Audi R8, vielleicht aber auch ein Ferrari – da bin ich noch hin- und hergerissen.“

Lamborghini mieten: So geht’s Die Buchung des Sportwagens wird online über die Homepage sportwagen-maximilian.de abgewickelt. Hier können Interessierte zunächst eine Terminanfrage stellen. Dann meldet sich der Anbieter telefonisch, um weitere Details zu besprechen. Ist alles abgestimmt, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung – die Buchung ist damit verbindlich.

Von Niklas Engelking