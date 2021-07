Wolfsburg

Wer hat schon einen bunten Stein gefunden? Die Wolfsburger Stadtkirchengemeinde hat 180 bemalte Steine am Rabenberg, in der Innenstadt, am Steimker Berg, im Hasselbachtal, im Hellwinkel, auf dem Friedhof St. Annen und an weiteren Orten versteckt.

Die Wolfsburger können die Steine einpacken und selber behalten oder verschenken. Diakonin Hiltrud Fellner hat die Steine gemeinsam mit Ruth Thormeier, einer Kindergruppe der Diakonin Irina Wittmaier und vielen Ehrenamtlichen gestaltet. Insgesamt 25 Kilogramm.

Stadtkirchengemeinde Wolfsburg möchte Menschen grüßen

Das Bemalen und Bekleben der Steine hat Fellner viel Spaß gemacht – und demnach sollen die Kunstwerke bei den Finderinnen und Findern auch Freude auslösen. „Dieser kleine Gruß soll die Menschen berühren, das ist mein Wunsch“, so die Diakonin.

Eine kurze Unterbrechung im Alltag habe sie initiieren wollen, damit die Freude über vermeintlich kleine Dinge wie einen bemalten Stein Raum finden kann. „Unsere Steine wollen gefunden werden. Das ist durchaus symbolisch zu verstehen, denn auch der Glaube möchte gefunden werden.“

Die Finder können sich bei Diakonin Hiltrud Fellner melden

Also: Augen auf rund um die Wolfsburger Innenstadt! Über Rückmeldung zu den Steinen freut sich Diakonin Fellner, telefonisch unter (05361) 558403 oder per Mail hiltrud.fellner@evlka.de.

