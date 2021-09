Wolfsburger Stadtjugendfeuerwehr blickt auf turbulentes Jahr zurück

Wolfsburg

Rückblick auf ein Jahr mit besonderen Herausforderungen: Am Samstag haben sich zum Stadtjugendfeuerwehrtag 62 Delegierte von 19 Jugend- und zehn Kinderfeuerwehren in der Mehrzweckhalle in Sülfeld getroffen. Außerdem waren prominente Gäste aus der Politik, Verwaltung und Feuerwehr sowie Ehrengäste geladen.

„Das Jahr 2020 wird uns noch lange in Erinnerung bleiben, denn es war das Jahr indem uns Corona unsanft aus dem Alltag gerissen hat“, sagte der Stadtjugendfeuerwehrwart Markus Grese. Nach einem normalen Start in das Jahr mit dem Beginn des Wettbewerbes „Indoorgames“ und dem Stadtjugendfeuerwehrtag Anfang März mussten die Kinder- und Jugendfeuerwehren ihre Dienste zunächst einstellen.

16 Mitglieder wechselten in den aktiven Dienst

Ganz auf ihr Hobby verzichten mussten die 143 Kinderfeuerwehr- und 246 Jugendfeuerwehrmitglieder aber nicht: Dienste und Veranstaltungen fanden stattdessen online statt. Bei den Mitgliederzahlen gab es deshalb nur einen „sehr geringen Rückgang“. 2020 konnten die Feuerwehren 16 Mitglieder der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst übernehmen. Außerdem wurden mit Fallersleben, Ehmen, Sülfeld und Hattorf sogar vier weitere Kinderfeuerwehren gegründet.

Rückblick auf 2020: Beim Stadtjugendfeuerwehrtag haben sich die 62 Delegierten und Gäste über das herausfordernde Jahr ausgetauscht und in die Zukunft geblickt. Quelle: Jugendfeuerwehr Wolfsburg

Oberbürgermeister Klaus Mohrs betonte in seiner Rede, wie wichtig die Kinder- und Jugendarbeit in Hinblick auf die Entwicklung der Persönlichkeit sei und wie wertvoll die ehrenamtliche Arbeit ist. Neben Mohrs waren auch die SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer sowie Marvin Scharenberg (Vorsitzender Stadtjugendring) und Yannik Pauli (Stadtjugendpfleger) zu Gast.

Stadtbrandmeister Jörg Deuter dankte allen, die sich um die Kinder- und Jugendfeuerwehren verdient gemacht haben und war sehr erfreut darüber, dass die Kinderfeuerwehren sich weiterhin so positiv entwickeln und damit dem Trend, der in anderen Landkreise schon weiter vorangeschritten ist, folgen.

Trotz der noch immer vorhandenen Einschränkungen durch die Pandemie blickt Stadtjugendfeuerwehrwart Markus Grese positiv in die Zukunft und hofft, dass bald auch wieder etwas mehr Präsenzdienste möglich sind. Er dankte allen Kinder- und Jugendfeuerwehrwarten, allen Betreuern sowie dem Ausschuss der Stadtjugendfeuerwehr Wolfsburg für ihre Arbeit.

Bei einer Neuwahl zum Beisitzer wurde Carina Kabel in den Ausschuss gewählt und als Kassenprüfer wurde Yannik Maquardt ernannt. Außerdem erhielt Klaus Dieter Otte die Floriansmedaille als Dank für seine langjährige Unterstützung.

Von der Redaktion