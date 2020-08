Wolfsburg

Der Damm am Wassermühlrad im Stadtforst ist in die Jahre gekommen: Tiefe Risse gehen in das Mauerwerk, das sich erkennbar nach außen wölbt. Auch das hölzerne Wassermühlrad, das sich darunter befindet, ist marode. In Absprache mit den Niedersächsischen Landesforsten und der LSW sei daher beschlossen worden, das Mühlrad abzubauen und als Erinnerung auf der anderen Wegeseite wieder aufzustellen, teilte die Stadt Wolfsburg mit.

Wassermühlrad: Es soll abgebaut und an der anderen Wegeseite wieder aufgebaut werden. Quelle: Boris Baschin

Der Damm soll durch große Wasserbausteine so abgesichert werden, dass ein Abrutschen dauerhaft verhindert wird. Außerdem sollen die Steine so gesetzt werden, dass der schöne Platz mit dem kleinen Teich oberhalb des Dammes zum Verweilen einlädt. Die Bauarbeiten sollen planmäßig am Montag, 24. August, beginnen und werden ein bis zwei Wochen dauern.

Für Fußgänger und Radfahrer wird eine Umleitung über den Försterbring und den Uhlenhorstweg beschrieben werden

„Das von uns entwickelte Konzept wird hoffentlich ein Gewinn sein“, sagt Stadtförster Dirk Schäfer. „Allerdings werden die Bauarbeiten etliche Tage in Anspruch nehmen. Das geht nur mit einer Vollsperrung des viel frequentierten Weges.“ Für Fußgänger und Radfahrer wird eine Umleitung über den Försterbring und den Uhlenhorstweg beschrieben werden.

Das Wassermühlrad ist eine Station der Brunnen- und Quellenwanderung, dessen Einrichtungen gemeinsam von der Stadtforst und der LSW unterhalten werden. Der Damm trägt die Rotehofer Trift und damit den wichtigsten Forstweg im Rothehofer Forst. Er führt in weitgehend geradem Verlauf von Nordsteimke bis nach Detmerode.

