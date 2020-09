Wolfsburg

In Wolfsburg ist er eine feste Institution: Seit fast vierzig Jahren schlägt das Herz von Helmut von Hausen für die Freiwillige Feuerwehr. Zwölf Jahre lang davon war er Stadtbrandmeister - jetzt gibt er den Posten ab. „Nun sollen die Jüngeren ran“, sagt der 62-Jährige. Im Rathaus bedankte er sich bei der Verwaltung, der Berufsfeuerwehr und bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Deren Bedeutung er mit den Worten: „Liebe Stadt Wolfsburg, denk an die Ortsfeuerwehren“ betonte. Ganz besonders und sichtlich gerührt dankte er seiner Frau, die ihm „stets den Rücken freigehalten habe“. Auf dem Rathausplatz versammelten sich zum Abschied alle 20 Ortsfeuerwehren in ihren Fahrzeugen. Helmut von Hausen ging zu den Fahrzeugen und grüßte jeden einzelnen Fahrer.

Oberbürgermeister betont die Arbeit der Ehrenamtlichen

Oberbürgermeister Klaus Mohrs betonte am Samstagnachmittag, die unbezahlbare Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr. Helmut von Hausen sei weit über das Maß hinaus im Einsatz für die Feuerwehr gewesen und habe mit diplomatischem Geschick auch dazu beigetragen, dass das Verhältnis zwischen Freiwilliger- und Berufsfeuerwehr ein anderes geworden sei. Genauso wie von Hausen die Entwicklung der Feuerwehr Stadtmitte geprägt habe.

Anzeige

Mohrs rückte die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehrmänner an diesem Tag in den Mittelpunkt: „Der Dienst der Freiwilligen Feuerwehr ist Nachbarschaftshilfe im besten Sinne. Die Feuerwehren sind sind von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit unserer Stadt“, so der Oberbürgermeister.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Abschiedsfeier im Rathaus –eine Bildergalerie:

Zur Galerie Im Rathaus applaudierten die Kameraden und auf dem Rathausplatz versammelten sich die Ortsfeuerwehren. Es war ein bewegender Abschied vom Stadtbrandmeister.

Auch Manuel Stanke, Leiter der Berufsfeuerwehr, bedankte sich für die Arbeit beim ehemaligen Stadtbrandmeister. Als „einen der anpacken möchte und etwas bewegen muss“ beschrieb er den ehemaligen Chef der Freiwilligen Feuerwehr. Mit den Worten „Nun liegt die Last auf meinen Schultern, aber ich habe 20 Säulen, die mich stützen werden – und das sind die Ortsfeuerwehren“ trat Nachfolger Jörg Deuter sein Amt an.

Helmut von Hausen bleibt der Freiwilligen Feuerwehr treu

So ganz verabschiedet sich von Hausen jedoch nicht vom Dienst bei der Feuerwehr. „Meiner Ortsfeuerwehr Mörse bleibe ich treu“, sagt er vor seinem Abschied im Gespräch mit der WAZ. Im Amt als Stadtbrandmeister möchte er jetzt aber den Nachwuchs sehen. „Ich möchte Platz machen für neue Ideen“, so von Hausen.

So begann die Zeit bei der Feuerwehr

An seine ersten Schritte bei der Feuerwehr kann sich von Hausen noch gut erinnern. „Ich bin 1976 in die Feuerwehr eingetreten, ein Jahr zuvor ist meine Familie von der Stadtmitte nach Mörse umgezogen ist. Mein Vater war damals schon bei der Berufsfeuerwehr in Wolfsburg“, sagt von Hausen. Es folgten 22 Jahre Jugendarbeit. Um Kinder und Jugendliche möchte sich von Hausen auch in Zukunft kümmern. In den Schulen und Kitas möchte er Präventionsarbeit leisten. „Das liegt mir sehr am Herzen“, sagt der ehemalige Stadtbrandmeister.

Viele Einsätze sind in Erinnerung geblieben

Während seiner Zeit als Stadbrandmeister erlebte von Hausen viele Einsätze, die sich, wie er sagt eingeprägt haben: Der Brand im Badeland oder die Brände in Sporthallen – die habe er alle nicht vergessen. Zuletzt den Brand in Hehlingen, mit einem tragischen Todesfall. Aber es gebe eben auch diese bewegenden Momente, in denen er Menschen wiedertreffe, die einst schwer verletzt wurden und genesen sind.

Hobby wieder aufnehmen

Seine dazu gewonnene Zeit möchte von Hausen im Garten seines Hauses verbringen. „Das macht mir viel Spaß“, sagt er. Aber er hat noch mehr vor: Gemeinsam mit seiner Frau möchte er wieder aktiv Tanzen. „Wir haben vor 40 Jahren mit dem Tanzen begonnen, aber in den letzten zehn Jahren haben wir es ruhen lassen“, sagt er. Ein bisschen mehr Freizeit habe er schon seit April: „Ich bin in den Vorruhestand gegangen, jetzt verteile ich meine Prioritäten wein wenig anders“, sagt von Hausen.

Von Nina Schacht