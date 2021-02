Wolfsburg

Im Rahmen der Förderung von Bibliotheken in Krisenzeiten durch den Landesverband Niedersachsen im Deutschen Bibliotheksverband erhält die Stadtbibliothek Wolfsburg Fördermittel in Höhe von 750 Euro. Sie ist damit eine von zehn Mitgliedsbibliotheken in Niedersachsen, die durch den Verband für besonders gelungene Maßnahmen oder Konzepte zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie gewürdigt werden. Mit dem Geld will die Bibliothek das Angebot im Bereich Kinder und Jugend weiter ausbauen.

Die Wolfsburger Stadtbibliothek war eine der ersten mit einem Medienabholservice

Zu Beginn der Corona-Pandemie zählte die Stadtbibliothek Wolfsburg zu einer der ersten öffentlichen Bibliotheken in Deutschland, die einen Medienabholservice einrichteten. Neben einer Aufstockung der Onlinemedien konnten die Datenbanken ebenfalls eine erhebliche Zugriffssteigerung verzeichnen: Press Reader um 50 Prozent, Munzinger um fünf Prozent, NAXOS-Music Library um 30 Prozent und Brockhaus um ganze 130 Prozent. Lernende aus der schulischen Bildung und der Weiterbildung können seit April 2020 – unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen – die Zentralbibliothek als Lernort nutzen. Die vergangenen Monate, die von Lockdown Kontaktbeschränkungen bestimmt waren, haben die Relevanz digitaler Angebote für die Bibliotheken merklich erhöht.

Anzeige

Die erhaltenen Fördermittel sollen jetzt dabei helfen, jungen Bibliotheksnutzern einen niedrigschwelliger Zugang zu digitaler Medienkompetenz zu eröffnen: Mit der Anschaffung der Lizenzen für „TigerBooks“ wird das Angebot der Stadtbibliothek im Bereich Kinder und Jugend um eine interaktive Kinderbuch-App erweitert. Bibliotheksnutzer können die App herunterladen und dann individuell und überall mit ihren Lern- und Lesespielen nutzen.

Von der Redaktion