Hundehaufen, Dauerparker, die wichtige Zufahrten versperren, ungewisse Aussichten für die Nahversorgung: Im Wolfsburger Eichelkamp sind Einwohner sauer darüber, dass sich in Sachen Dunantplatz nach ihrer Meinung ganz offensichtlich zu wenig tut, um die Dauerprobleme zu lösen. Und auch der Ortsrat Mitte-West, der sich am Mittwoch zur voraussichtlich letzten öffentlichen Sitzung dieser Legislaturperiode traf, musste erkennen, dass die großen gewünschten Veränderungen ganz sicher in die Ära des nächsten Ortsrates fallen.

Zum Bericht über den Sachstand Dunantplatz nebst Nahversorgungskonzept hatte der Ortsrat Josephine Bohlmeier von der Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) eingeladen. Die präsentierte zwar eine Fülle von Zukunftsplanungen und Ideen, von aktiven Arbeitsgruppen und Gespräche mit Interessierten, doch das war den Ortsräten zu wenig und zu vage. Fragen nach den Ergebnissen eines Studierendenwettbewerbs (Verony Reichelt/FDP) oder der Sicherung der Nahversorgung (Sabah Enversen/SPD) blieben ungeklärt. „Wir reden seit über zehn Jahren über den Dunantplatz“, monierte Wolfgang Schulze (SPD): „Ich hatte mir von dem Bericht heute konkretere Ergebnisse erhofft.“

Studierende der Alanus Hochschule bei einem Workshop zum Dunantplatz im Herbst 2020. Quelle: Stadt Wolfsburg

Und diese Meinung teilt offenbar auch Erika Beise von der Bürgergemeinschaft (BG) Eichelkamp, die das Thema Dunantplatz und Umgebung bereits in der Einwohnerfragestunde angesprochen hatte. „Wo bleibt die versprochene Wiederbelebung des Dunantplatzes?“ fragte Beise, was passiere mit dem „Nahkauf“ warum gebe es keinen Spender für Hundekotbeutel, wer sorge dafür, dass Durchfahrtssperren nicht ständig zugeparkt seien - listete sie engagiert ein Bündel von Fragen auf. Nicht zuletzt sei die neue Einbahnstraßenbeschilderung so schlecht sichtbar gemacht, dass nicht nur Ortsfremde sondern auch Paketdienste die vorgeschriebene Fahrtrichtung missachteten.

Dunantplatz: Anfrage bei potenziellen Investoren läuft noch

Konkrete Antworten darauf waren allerdings nicht vorgesehen im Sachstandsbericht von Josephine Bohlmeier, eher der Blick in die fernere Zukunft. So liefen nach ihren Informationen Interessenanfragen bei potenziellen Investoren, die Planungen von Wohnungen und Gewerbeflächen, die Ausarbeitung einer Stellplatzverordnung und die Konkretisierung eines Nahversorgungskonzeptes mit einem größeren Lebensmittelmarkt. Auch die künftige Nutzung der Heilig-Geist-Kirche werde diskutiert. Auf einen Zeitplan wollte sich Bohlmeier zwar nicht festlegen lassen, doch stand die Jahreszahl 2024 im Raum.

Lose Platten: Der Dunantplatz ist in die Jahre gekommen. Quelle: Britta Schulze

In teilweise leidenschaftlich geführten Plädoyers sahen Mitglieder des Ortsrates zwar „Licht am Ende des Tunnels“, aber dennoch zu wenig Konkretes. Sabah Enversen beispielsweise sah die Zukunft der Versorgung gefährdet, weil der Nahkauf in absehbarer Zeit schließe. „Wir brauchen also einen Vollversorger mit Qualität“, forderte Enversen, der bei den Kommunalwahlen im September als Nachfolger von Matthias Presia (SPD) im Amt des Ortsbürgermeisters kandidiert.

SPD-Fraktionsvorsitzende Martina Breier forderte, die Bevölkerung auf dem weiteren Planungsweg mitzunehmen, erkannte ein paar konkrete Ansätze aber ein völlig ungelöstes Parkplatzproblem. Velten Huhnholz (PUG) sah schließlich zumindest Indizien dafür, dass sich demnächst etwas tue auf dem Dunantplatz: Gewerbetreibenden seien die Pachtverträge vorsorglich für 2022 bereits gekündigt worden. Ein Signal, dass dort schon ab dem kommenden Jahr etwas geschehe. „Wir sind also unter Zugzwang“, so Huhnholz.

Gegenüber der WAZ erklären die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann auf Nachfrage, dass das Ziel sei, bis zum Frühjahr 2022 den Aufstellungsbeschluss für ein Bebauungsplanverfahren vom Rat fassen zu lassen, um das Baurecht vorzubereiten.

