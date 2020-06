Wolfsburg

Das Service Center der Stadt Wolfsburg ist zurzeit sehr gefragt. Durch die wochenlange Schließung des Rathauses aufgrund der Coronakrise hätten die Wolfsburger so viele Anliegen angesammelt, dass das telefonische Eingangsportal für Bürgeranliegen aktuell doppelt bis dreimal so viele Anrufe wie üblich verzeichne, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.

„Insbesondere seit wieder Termine für die Bürgerdienste vergeben werden, kann es leider, trotz bereits vorgenommener organisatorischer Maßnahmen, zu längeren Wartezeiten am Telefon kommen“, teilte die Stadt mit.

Das Team des Service Center versuche, alle Bürgeranfragen so schnell es geht anzunehmen, bitte aber um Verständnis, dass die ansonsten übliche Erreichbarkeit im Moment nicht gewährleistet werden könne.

