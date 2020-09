Wolfsburger Schulen bekommen Breitband-Internet

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg setzt ihren Medienentwicklungsplan 2020-2024 (MEP 3.0) – neben den adhoc-Maßnahmen bedingt durch die Covid-19-Pandemie – wie beabsichtigt um. So sollen alle Schulen der Stadt Wolfsburg breitbandig an das Internet angeschlossen werden. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Bisher wurde dies überwiegend über lokale DSL-Anschlüsse gelöst.

Nachdem in den Sommerferien zentrale Komponenten der Schul-IT in ein Wolfsburger Rechenzentrum umgezogen sind, erfolgt nun eine sukzessive Standortvernetzung aller Schulen. Dadurch erhalten die Schulen Zugriff auf eine gemeinsame Internetfestanbindung mit zunächst 10 GBit/s symmetrischer Bandbreite, die in der Laufzeit des MEP 3.0 bis auf 30 GBit/s ansteigt.

Breitbandanbindung an der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule

Als erste Schule ist seit Kurzem die Leonardo-da-Vinci- Gesamtschule an das Rechenzentrum angebunden und verfügt nun über eine Breitbandanbindung nach den Anforderungen der Förderrichtlinie zum DigitalPakt Schulen. Diese sieht eine symmetrische Bandbreite von mindestens 1 Mbit/s je Person in Schule vor.

Schuldezernentin Iris Bothe dazu: „Die Leonardo-da- Vinci-Gesamtschule bildet den Start. Weitere Schulen folgen bis zum Jahresende und – abhängig vom Ausbau des Glasfasernetzes im Wolfsburger Stadtgebiet – in den folgenden zwei Jahren.“

