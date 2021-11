Wolfsburg

Mit einer wunderbaren Inszenierung gastierte das Theater zwischen den Dörfern am Sonntagnachmittag in Wolfsburg. Auf der Hinterbühne des Scharoun Theaters sahen Kinder und Erwachsene die Adaption des Bilderbuchs „Das platte Kaninchen“. Das humorvolle und gleichzeitig nachdenkliche Stück beschäftigte sich mit dem Tod.

Der Anblick, den die Zuschauer zu Beginn des Stückes auf der Bühne sehen, ist gerade in Wolfsburg nicht so ungewöhnlich: Ein plattgefahrenes Kaninchen liegt herum. Doch in diesem Fall ist es wohl kein Wildtier. Ratte (Noa S. Wessel) und Hund (Kian Pourian) meinen, dass es wohl das Kaninchen aus der 34 sein muss. Es ist ganz weiß – und sehr platt.

Es geht um den richtigen, respektablen Umgang mit dem Tod

Der färingische Autor und Illustrator Bárður Oskarsson hat das eigenwillige Bilderbuch 2013 veröffentlicht. Darin geht es um den richtigen, respektablen Umgang mit dem Tod. Die Geschichte spielt in der Menschenwelt, wird aber von Tieren erzählt. Dadurch entsteht eine Balance aus Ernsthaftigkeit und fantasievoller Erzählung.

Da liegt es: Über „Das platte Kaninchen“ stellte das Duo das Thema Tod kindgerecht dar. Quelle: Gero Gerewitz

Wessel und Pourian haben aus dem Buch ein großartiges Bühnenstück entwickelt. Bearbeitung, Musik, Regie und Darstellung haben die beiden alleine gemacht. Herausgekommen ist eine umso erstaunlichere, bis in die letzten Details präzise Inszenierung, die geeignet ist, auch die erwachsenen Zuschauer komplett mitzunehmen.

Das Wort „Tod“ fällt nicht einmal

Nicht ein einziges Mal während des Stücks wird der Begriff „Tod“ verwendet. Dabei war sicher auch den jüngsten Besuchern im Wolfsburger Theater klar, dass in dem platten Kaninchen kein Leben mehr stecken konnte. Ratte und Hund überlegten stattdessen, was für ein Leben das Kaninchen wohl gehabt hat. Aber vor allem dachten sie darüber nach, wie sie jetzt mit dem toten Tier umgehen sollten.

Am Ende bastelten sie einen Drachen, an dem sie das Kaninchen festklebten. So flog es hoch hinaus, bis das Seil riss und das Tier in den Himmel entschwebte. Das war mit projizierten Animationen und geschicktem Bühnenbild sehr schön dargestellt. Wobei das für das ganze Stück galt, das mit viel Live-Musik auf verschiedensten Instrumenten, aufgenommener Musik, etwas Akrobatik und feinfühligem Schauspiel komplett überzeugte.

Von Robert Stockamp