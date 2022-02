Wolfsburg

Mit einer Doppelvorstellung gastierte am Samstagabend das Hildesheimer Theater für Niedersachsen im Scharoun Theater Wolfsburg. Die Stücke „Nach Europa“ und „Tut uns leid, dass wir nicht ertrunken sind“ beschäftigten sich mit dem Thema Flucht auf völlig unterschiedliche Weise. Nur eines von den beiden konnte überzeugen.

Das erste Stück „Nach Europa“ basiert auf einer Geschichte aus Marie NDiayes Roman „Drei starke Frauen“. Darin geht es um eine junge Afrikanerin, die ein Leben ohne Selbstbestimmung führt, von der Familie ihres verstorbenen Mannes gerade so ausgehalten und schließlich weggeschickt wird. Der Weg nach Europa verheißt für sie Hoffnung auf ein besseres Leben. Doch es ist ein ungeheurer Leidensweg, der für die Frau Khady Demba letztlich tödlich an einem Grenzzaun endet.

Das Stück entspann sich in den Köpfen der Zuschauer

Linda Riebau spielte die Rolle als Ich-Erzählerin, gefangen in einem Kasten. Martin Schwartengräber lieferte dazu eine weitere Erzählperspektive, übernahm kurzfristig Rollen und tigerte dabei um den Kasten herum. Mit reichlich Nebel, stimmungsstarken Lichteinstellungen und der Erzählkunst der beiden Darsteller entspann sich das Stück mehr in den Köpfen der Zuschauer als direkt auf der Bühne.

Gefangen in einem Kasten: So spielte Linda Riebau die Rolle als Ich-Erzählerin. Quelle: Britta Schulze

Dadurch funktionierte das Stück ausgesprochen gut. Das Grauen hätte gar nicht so eindrücklich dargestellt werden können, wie es sich im Kopf der Zuschauer entspann, nur unterstützt durch ein paar atmosphärische Kniffe auf der Bühne. Es spielte so auch gar keine Rolle, dass zwei Weiße eine durch und durch afrikanische Geschichte erzählten.

Im zweiten Stück flüchten Europäer in eine bessere Welt

Ganz anders kam Emanuele Aldrovandis Stück „Tut uns leid, dass wir nicht ertrunken sind“ daher. Darin wird die Situation umgekehrt. Europäer flüchten in Schiffscontainern in eine bessere Welt. Was passiert ist, wird nicht so ganz klar, vermutlich eine Wirtschaftskrise.

Die Rahmenbedingungen sind allerdings ganz andere als bei Khady Demba. Die flüchtet aus Existenznot. Hier sind es eine arbeitslose Medizinerin, ein flüchtiger Finanzbetrüger und ein Autor, der Stoff für seinen Roman sucht. Das sind Luxusprobleme – kaum vorstellbar, dass die einen auf eine lebensgefährliche Reise gehen lassen.

Riebau und Schwartengräber spielen dieses Mal die Rollen, genauso wie Jeremias Beckford und Haytham Hmeidan. Mit viel Intensität, aber niemals zu viel, zeigen sie ihre Figuren im Überlebenskampf. Denn: Die Figuren erleiden Schiffbruch und treiben hilflos auf dem Meer.

Eine starke Darstellung von Menschen in Extremsituationen

Das Stück bot eine starke Darstellung von Menschen in einer Extremsituation, die allerdings längst nicht so gut funktionierte wie die in „Nach Europa“. Die ganze Geschichte kam dafür viel zu gestelzt und konstruiert, fabulös und wenig überzeugend daher. Das Ensemble leistete aber auch hier eine großartige Leistung.

Regisseur Hüseyin Michael Cirici und Anna Siegrot (Bühne, Kostüme) hatten beiden Stücken einen sehr passenden Anstrich gegeben. Trotzdem konnte „Tut uns leid, dass wir nicht ertrunken sind“ in keiner Weise mit „Nach Europa“ mithalten. An den Inszenierungen selbst lag es aber nicht, die wurden zurecht jeweils mit langem Applaus bedacht.

Von Robert Stockamp