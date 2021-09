Wolfsburg

Das Staatsorchester Braunschweig eröffnet unter dem Titel „Ouvertüre“ am kommenden Mittwoch, 29. September, die neue Konzertsaison 2021/22 im Scharoun Theater Wolfsburg. Auf dem Programm stehen Werke des Barock von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Tomaso Albinoni. Wegen der beschränkten Sitzplätze spielt das Orchester gleich zweimal am selben Tag das Konzert: nachmittags um 16 Uhr und abends um 20 Uhr. Martin Weller wird vorher um 15.15 Uhr und um 19.15 Uhr eine Konzerteinführung geben.

Händel und Bach, im gleichen Jahr 1685 geboren, sind künstlerisch als „Europäer“ zu bezeichnen. Über Stationen in Hamburg, Florenz, Neapel und Venedig, verbringt Händel die längste Zeit in London. Obwohl Bach immer in Deutschland tätig ist, hat er sich vom italienischen, französischen und englischen Stil bewusst beeinflussen lassen. Über seine Stationen Arnstadt, Mühlhausen, Weimar und Köthen ist er schließlich nach Leipzig gekommen, wo er als Thomaskantor heute international gerühmt wird.

Am Beginn steht die Ouvertüre zu Händels Oratorium „Das Alexanderfest“

Unter der musikalischen Leitung von Mino Marani steht am Beginn die Ouvertüre zu Händels Oratorium „Das Alexanderfest“. Das Werk ist bis heute allgemein beliebt. Händel schrieb es zu Ehren der Schutzpatronin der Musik, der heiligen Cäcilia.

Dem Markgrafen von Brandenburg schrieb Bach seine „Sechs Brandenburgischen Konzerte“, die musikgeschichtlich herausragend sind. Das Staatsorchester spielt hier Nr. 3 G-Dur und Nr. 5 D-Dur. Im Konzert Nr. 5 erhält wird das Cembalo mit umfangreichen Solopassagen eingesetzt und gilt daher als das erste „Klavierkonzert“ der Geschichte. Solisten sind Karsten Scholz (Cembalo) und Günther Westenberger (Flöte).

Salomo Schweizer (Oboe) spielt das Oboenkonzert d-Moll von Tomaso Albinoni, das auch als Orgelkonzert in der Bearbeitung von Bach bekannt ist. Schweizer und Felix Gutgesell (Violine) und sind die Solisten im Bachschen Doppelkonzert d-Moll BWV 1060.

Die Sicherheit hat im Theater „höchste Priorität“

Nach langer Zeit kann die Konzertsaison wieder beginnen. Mit personellem und hygienetechnischem Aufwand hat „die Sicherheit im Scharoun Theater höchste Priorität, um es den Theaterbesucherinnen und -besuchern so angenehm wie möglich zu machen“, so Intendant Dirk Lattemann.

Für beide Konzerttermine, vor allem für den Nachmittag, sind noch Karten im Vorverkauf unter der Telefonnummer 05361/2673-38 oder an der Abendkasse jeweils eine Stunde vor Beginn erhältlich.

Von Heinz-Werner-Kemmling