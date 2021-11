Wolfsburg

Mit Jubelrufen, Standing Ovations und lang anhaltendem Applaus feierte das Publikum im ausverkauften Scharoun Theater Wolfsburg am Dienstagabend die Aufführung „Don Quijote“ des Deutschen Theaters Berlin. Die beiden Darsteller Ulrich Matthes und Wolfram Koch beeindruckten mit großartigem Spiel bei überbordend eingesetzten Effekten.

Jakob Nolte hat sich das berühmte literarische Werk ordentlich vorgenommen und eine völlig andere Erzählweise gefunden. Die beiden Hauptprotagonisten erzählen die Geschichte ganz alleine, manchmal vortragend, manchmal spielend, wobei so einiges ausgelassen wird und manches ein bisschen angewandelt ist.

Die gnadenlose Vorführung des traurigen Helden bleibt ihm erspart

Die demütigende und gnadenlose Vorführung des traurigen Helden am herzöglichen Hof bleibt ihm hier erspart. Überhaupt fällt der zweite Teil arg kurz aus. Immerhin findet Nolte eine wunderbare Erklärung dafür, warum alle schon über die Abenteuer Don Quijotes gelesen haben, obwohl nur Wochen zwischen der Handlung aus Teil eins und Teil zwei liegen. Ein Zauberer hat alles berichtet.

Das passt so wunderbar in das Weltbild des vernarrten Alonso Quijano, der sich als Don Quijote in einer Welt aus Riesen, Zauberern und tödlichen Heeren bewegt, obwohl das ja nur Hammelherden oder die berühmten Windmühlen sind.

Ulrich Matthes gab dabei einen Ritter von sehr trauriger Gestalt, sehr im Geistigen verfangen, sinnierend und trotz aller ständig bezogener Prügel nicht abrückbar von seiner romantischen Vorstellung des Fahrenden Ritters.

Wolfram Koch bildete den Gegenpol als Sancho Panza mit künstlich angelegter ordentlich fetter Wampe, immer eher auf die weltlichen Gelüste bedacht und doch treu seinem wahnsinnigen Herren dienend, der ihm immerhin eine eigene Insel als Belohnung versprach.

Das Spiel war so intensiv, das es keines großen Bühnenbildes bedurfte

Es war so eine Mischung aus Erzählung, freiem Spiel und dargestellter Handlung, die Regisseur Jan Bosse mit seinen beiden großartigen Schauspieler mühelos zu einer Inszenierung verweben konnte. Das Spiel war so intensiv, dass es keines großen Bühnenbilds bedurfte.

Lediglich ein großer Holzcontainer diente als Spielfläche mit mal offenen, mal geschlossenen Seiten genutzt wurde. Auch wurde da oben drauf gespielt oder der ganze Koloss über die Bühne bewegt. Rosinante war ein Einkaufswagen, die Lanze eine sich biegende Teleskopstange.

Die Kombination aus den beiden Schauspielern ging auf

Der Don Quijote von Matthes war dabei so naiv, leidend und entrückt gespielt, dass es wahrlich ein Ritter der traurigen Gestalt war, mit dem man einfach Mitleid haben musste. Das war eigentlich nur erträglich, weil Koch einen sehr erdigen, pragmatischen Panza dazu gab. In Kombination funktionierten die beiden einfach glänzend miteinander.

Eingestreut war ein bisschen bitterernste Komik und vor allem: ganz viel Nebel; eigentlich viel zu viel Nebel. Aber er passte so schön in die überlebensgroße Erzählweise der beiden. Und wenn sein Herr eine Rede hält und ihn dabei Panza ungelenk aus einer Kartusche in Nebel hüllt, ist das zum einen wunderbare Komik und passt auch ansonsten bestens ins Bild.

Von Robert Stockamp