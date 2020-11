Wolfsburg

Eigentlich sollte es nur eine Marketing-Gag sein: Die Wolfsburger Songwriterin Lalibella hat mit einer Reihe von Internet-Rätseln unter dem Motto „Dienstags-Maler“ auf die Veröffentlichung ihrer neuen Single „Am Tag zuvor“ aufmerksam machen wollen. Aber die Aktion lief so gut, dass sie die „Dienstags-Maler“ fortsetzt – zugunsten von heimischen Dienstleistern in der schwierigen Corona-Zeit.

Bilderrätsel lädt Lalibella auf Facebook und Instagram hoch

Die Aktion erinnerte entfernt an die legendäre TV-Show „Montagsmaler“: Damals mussten Teams gemalte Rätsel lösen – gesucht wurden bestimmte Begriffe. „So ähnlich mache ich es auch“, schmunzelt Lalibella. Sie malt Bilderrätsel, lädt sie jeweils dienstags bei Facebook und Instagram hoch – „wer sie zuerst löst, bekommt ein kleines Geschenk“, berichtet sie. Etwa ein Päckchen mit Tee und Süßigkeiten.

Lalibella hat ihre neue Single „Am Tag zuvor“ veröffentlicht

Eigentlich sollte die Aktion am vergangenen Freitag enden – dann erschien ihre Single „Am Tag zuvor“ auf verschiedenen Streaming-Diensten. „Doch viele Leuten wollten, dass ich weitermache“, berichtet die fröhliche Mutter von zwei Kindern der WAZ. Also habe sie sich ein neues Spiel unter altem Namen ausgedacht: „Ich möchte in Corona-Zeiten heimische Dienstleister wie Gastronomen unterstützen“, betont sie.

Und das geht so: Sie schreibt Gastronomen der Region Wolfsburg/ Gifhorn mit der Bitte um einen Gutschein an – „maximal über fünf Euro, denn die Leute sollen dort ja etwas bestellen und so unsere Gastronomen unterstützen“. Prominentester Partner aktuell ist das Brauhaus Fallersleben. Diejenigen, die am schnellsten das Online-Rätsel lösen, bekommen die Gutscheine zugeschickt. Wie gehabt lädt Lalibella jeden Dienstag ein neues Bilderrätsel hoch – sie beginnt heute damit.

Auch andere Dienstleister können mitmachen

Übrigens: Nicht nur Rätselfreunde können sich bei ihr melden. Sondern auch Gastronomen und andere Dienstleister, die mit Gutscheinen mitmachen wollen. „Ich freue mich über jeden, der mitmacht“, betont Lalibella. Es ist übrigens nicht die erste Corona-Aktion der 27-Jährigen: Im Frühjahr veröffentlichte sie ihr Mutmach-Lied „Abgehakt“ – inspiriert von der damaligen Kampagne „#stayathome“.

Von Carsten Bischof