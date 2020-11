Wolfsburg

Seit Montag müssen die Restaurants und Cafés in Wolfsburg coronabedingt wieder geschlossen bleiben. Viele haben deshalb einen Außer-Haus-Verkauf eingerichtet, einige liefern die Speisen sogar nach Hause. „Lebenserhaltende Maßnahmen“, wie Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone vor wenigen Tagen in der WAZ erklärte. Dass diese Beschreibung zutrifft, zeigt das Gespräch mit den Gastronomen in der Stadt.

Lesen Sie auch: Lockdown: Wolfsburgs Wirte und der Dehoga sind enttäuscht

Anzeige

Im Restaurant von Ingrid Blume ist die Nachfrage noch verhalten

Im Frühjahr verkaufte Ingrid Blume bereits Spargel durch das Fenster ihres gleichnamigen Hotels und Restaurants, jetzt bietet sie unter anderem halbe Enten an. „Mit Rotkohl, Klößen und einer leichten Orangensoße“, berichtet sie. Dazu bekommen alle Gäste ein Päckchen mit selbstgebackenen Keksen. Bislang sei die Nachfrage sehr verhalten, deshalb wirbt Blume mit Angeboten: „Jedes Gericht kostet ab jetzt 15 Euro.“ Für die Restaurant-Inhaberin ist es schwer nachvollziehbar, warum der Lockdown ausgerechnet die Gastronomie trifft: „Wir haben uns an alle Hygiene-Vorschriften gehalten. Ich habe sogar noch investiert und eine teure Luftreinigungsanlage eingebaut.“

Ein Päckchen Kekse gibt es gratis: Ingrid Blume bedankt sich bei ihren treuen Kunden mit kleinen Aufmerksamkeiten. Quelle: Boris Baschin

Für La Fontana wäre eine noch längere Schließung ein Problem

Auch Santina Curcuruto vom Restaurant La Fontana wünscht sich, dass der Außer-Haus-Verkauf noch besser anläuft. Für sie besonders ärgerlich: „Unser Restaurant war seit dem 5. Oktober zu, weil wir umgebaut haben. Wahrscheinlich wissen viele jetzt gar nicht, dass wir geöffnet haben.“ Dabei liefern Curcuruto und ihre Mitarbeiter Pizza und Pasta aktuell sogar nach Hause: „Und wir haben jetzt auch sonntags auf, das hatten wir sonst nie“, betont Curcuruto. Sie hofft, dass die Schließung nicht noch bis in den Dezember hinein andauert: „Dann gehen wir kaputt.“

Ein Bild aus dem Frühjahr: Bereits damals bot Santina Curcuruto für einige Wochen einen Lieferdienst an. Jetzt hat sie die Öffnungszeiten sogar noch auf sonntags und bis 20 Uhr ausgeweitet. Quelle: Britta Schulze

Cinzia Rizzo versucht es in Rizzos Café aktuell ebenfalls mit einem Außer-Haus-Verkauf. Sie bietet Piadine, Kuchen, Waffeln und Kaffeespezialitäten zum Mitnehmen an. „Es läuft bislang nicht so gut, wir sind einfach ein Verweilcafé“, erzählt die Inhaberin. Im ersten Lockdown hatte sie noch geschlossen, jetzt will sie es mit dem Abhol-Service aber vorerst weiter probieren.

Bei Giacomo Occhipinti gibt es garnierte Teller zum Mitnehmen

Bei Giacomo Occhipinti im gleichnamigen Restaurant in Fallersleben ist es ähnlich: In sein Konzept gehören normalerweise zwar Caterings, aber auch kein Außer-Haus-Verkauf an einzelne Personen. Occhipinti lebte vor der Pandemie von Feiern: „Im ersten Lockdown haben die Gäste noch gesagt, dass sie nachfeiern. Jetzt sagen sie Feiern für Mitte Januar bereits komplett ab.“ Aktuell bietet Occhipinti Antipasti, Pasta oder Rinderroulade zum Abholen an – wirtschaftlich lohnen tue sich das nicht, aber so bleibe er mit den Gästen in Kontakt. Das Essen einfach in eine Plastikverpackung zu stopfen, ist für ihn keine Option: „Wir geben die Gerichte auf unserem Geschirr raus und richten sie komplett an.“ Die Gäste bringen die Teller später zurück: „Sie sind dankbar für unser Angebot.“

Von Melanie Köster