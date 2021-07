Wolfsburger Rentnerin entgeht Betrug in letzter Sekunde

Telefonbetrüger sind mit ihren Anrufen bei Wolfsburger Senioren am Mittwoch gescheitert. In einem Fall entging eine 83-Jährige buchstäblich in letzter Sekunde dem Betrug: Als eine Geldbotin auftauchte, bekam sie Zweifel und schloss die Tür vor der Nase der Frau.