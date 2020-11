Wolfsburg

Reisewarnungen, Beherbergungsverbote und Testpflicht: Die Corona-Pandemie hat die Reisebranche nicht erst seit dem erneuten Lockdown im Griff. Für die Wolfsburger Reisebüros geht es um die Existenz.

Die Aufhebung der Reisewarnung für die Kanarischen Inseln war für die Reisebüros eine der wenigen guten Nachrichten

„Die Situation ist schlecht bis sehr schlecht“, sagt Michael Ilsemann von der Flugbörse in der Rothenfelder Straße. Thorsten Siems vom Reisebüro Derpart, das drei Standorte in Wolfsburg hat, sieht es ähnlich: „Und die Prognosen sind nicht besser.“ Erika Fichtner, die Reisebüros in Nordsteimke und am Hansaplatz hat, berichtet: „In den letzten zwei Monaten sind die Buchungen im Vergleich zum Vorjahr um 85 Prozent eingebrochen.“

Seit wenigen Wochen ist immerhin die Reisewarnung für die Kanarischen Inseln aufgehoben. Ab dem 14. November müssen Touristen dort jedoch einen negativen Corona-Test vorweisen. Viele Reisebüros und Veranstalter dürften dennoch auf die Kanaren setzen, denn: Nach den Herbstferien beginnt normalerweise die Zeit der Fernreisen. „Abgesehen von Kuba und Namibia gibt es derzeit praktisch für alle typischen Fernreiseziele Reisewarnungen“, erläutert Ilsemann.

Kommen jetzt wieder mehr Deutsche nach Teneriffa? Die Reisewarnung für die Kanarischen Inseln ist seit Ende Oktober aufgehoben. Quelle: dpa-tmn

Die Reisebüros hadern mit den immer wieder wechselnden Regelungen und Reisewarnungen: „Man kann sich auf nichts verlassen, an einem Tag kann sich alles ändern“, sagt Siems. Fichtner beobachtet, dass die Kunden deshalb nur noch sehr kurzfristig buchen. Viele Veranstalter werben hingegen dafür, bereits Reisen für 2021 zu planen. Auch Fichtner animiert ihre Kunden dazu: „Momentan gibt es viele Nachlässe und meist die Möglichkeit, bis 14 Tage vorher zu stornieren, sodass kein Risiko besteht.“

Die vorübergehenden Lockerungen im Sommer halfen den Reisebüros nur bedingt

Über die finanzielle Unterstützung der Bundesregierung will sich Ilsemann nicht beklagen: „Die Hilfen haben uns zusammen mit unseren Rücklagen über das Jahr gerettet.“ Die vorübergehenden Lockerungen der Corona-Bestimmungen im Sommer hätten den Reisebüros aber nur bedingt geholfen. Siems sagt mit Blick auf die zahlreichen Reisen innerhalb Deutschlands in diesem Sommer: „Vieles, was an Reisen stattgefunden hat, ist an uns vorbeigelaufen.“ Er ist überzeugt: „Durch die Krise wird sich die Branche langfristig verändern.“

Fichtner sieht es ähnlich und befürchtet, dass einige Reiseunternehmen und Fluglinien die Krise nicht überleben. Sie ist froh über den Zuspruch ihrer Kunden und betont: „Ich gebe die Hoffnung nicht auf.“ Auch für Ilsemann fordert die Situation ihren Tribut: Während er Serviceleistungen, wie Visa-Anträge, die Reservierung von Bahn-Fahrkarten oder Sitzplätzen im Flieger bislang immer kostenlos erledigte, muss er jetzt ein Entgelt dafür einführen. „Die Kunden haben aber Verständnis“, betont er.

Leere Plätze: Wegen der Corona-Pandemie bleiben in der Flugbörse von Michael Ilsemann die Beratungsplätze teilweise leer. Quelle: Boris Baschin

Die Chance der Reisebüros könnte in ihrem Service liegen

Der Service ist es, der für die Reisebüros aktuell ein kleiner Hoffnungsschimmer ist: Ilsemann und Siems berichten beide, dass sich während der Pandemie immer wieder Menschen an sie gewandt hätten, die nach einer Online-Buchung Probleme mit ihrem Anbieter hatten. Da diese Kunden ihre Reise woanders gebucht haben, konnten Ilsemann und Siems ihnen nur bedingt weiterhelfen, versuchten aber dennoch Tipps zu geben. „Das ist eine Chance für uns, dass die Kunden merken, dass wir auch in diesen Zeiten für sie da sind“, ist Ilsemann überzeugt.

Von Melanie Köster