Am Mittwoch gehen in ganz Deutschland Mitarbeiter aus der Tourismusbranche auf die Straße. Sie fordern finanzielle Soforthilfen von der Politik. Auch Wolfsburger Reisebüros nehmen teil.

Dicht an dicht am Strand liegen – das ist derzeit unmöglich. Die Reisebüros in Deutschland stellt die Corona-Krise deshalb vor große Probleme. Quelle: dpa