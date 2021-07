Wolfsburger Rat bedankt sich bei Oberbürgermeister Klaus Mohrs

Wolfsburg

An 122 Ratssitzungen hat Klaus Mohrs zunächst als Stadtrat und seit 2012 als Oberbürgermeister teilgenommen. Am Mittwoch hat Ratsvorsitzender Ralf Krüger (SPD) ihn in der letzten Sitzung vor der Kommunalwahl verabschiedet und ihm für die „stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ gedankt.

Mohrs verpasste in 22 Jahren nur zwei Sitzungen

„Wie kann eine einzelne Person das eigentlich alles leisten?“ Diese Frage, betonte Krüger, habe er sich angesichts der zahlreichen Funktionen, die Mohrs in den vergangenen Jahren innehatte, gestellt. Trotzdem verpasste das Stadtoberhaupt in 22 Jahren als Stadtrat und Oberbürgermeister nur zwei Ratssitzungen. Kein Wunder, dass Krüger Mohrs bescheinigte, „immer sehr große Disziplin“ gehabt zu haben.

Krüger hob verschiedene Projekte hervor, die der Oberbürgermeister entscheidend mit voran brachte. Darunter die Wohnbauoffensive, die Modernisierung der Schulen, die Sanierung und den Ausbau des Klinikums sowie die Entwicklung des Masterplans Nordhoff-Achse. Mohrs habe sich zudem in besonderer Weise für den Aufbau der KZ-Gedenkstätte am Laagberg engagiert. Er habe als Oberbürgermeister stets „ein offenes Ohr“ für die Bürger gehabt und sich „immer vor seine Mitarbeitenden gestellt“.

Mohrs konnte sich eine Anmerkung zum Plakat-Ärger nicht verkneifen

Mohrs selbst erinnerte sich an Debatten, die „mal Spaß gemacht haben und manchmal auch genervt haben“. Einige mahnende Worte konnte sich der scheidende Oberbürgermeister angesichts der zu früh aufgehängten Plakate im aktuellen Wahlkampf nicht verkneifen: „Da haben wir uns ein Problem gemacht.“ Er habe sich an die Stadtwerke-Krise 2010 erinnert gefühlt. „Ich hoffe, dass das ein Einzelfall bleibt“, mahnte Mohrs.

Er selbst nutzte die Gelegenheit, um Fallerslebens Bürgermeisterin Bärbel Weist zu würdigen, die ihre politische Laufbahn nach über 40 Jahren beendet. Mohrs sprach von einer „unglaublichen Leistung“.

Von Melanie Köster