Rabenberg

Unbekannte sind zwischen Freitag 12 Uhr und Montag 11 Uhr in eine Wohnung in der Rabenbergstraße eingebrochen. Dabei erbeuteten sie nach ersten Feststellungen Schmuck, Bargeld und einen kleinen Wandtresor. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, sollen die Ermittlungen der Polizei in den nächsten Tagen ergeben.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten an die Gebäuderückseite des Mehrfamilienhauses im Bereich zwischen den Straßen Am Ziegelteich und Im Holze. Hier kletterten sie auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung und öffneten gewaltsam die Terrassentür.

Die Täter flüchteten unerkannt

Anschließend betraten und durchsuchten sie die Räume nach sich lohnender Beute. Dabei fielen ihnen Schmuck und Bargeld sowie ein kleiner Würfeltresor mit ungeklärtem Inhalt in die Hände. Anschließend verließen die Täter die Wohnung über den Balkon und flüchteten.

Die Polizei hofft, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Rufnummer 05361/4646-0.

Von der Redaktion